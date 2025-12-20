Roshn Saudi League (RSL)GOAL AR
من التوقفات إلى الكفاءة المالية .. رابطة الدوري السعودي في مرمى الانتقادات بين مجاملة النصر واتهام رئيس الهلال!

سلسلة طويلة من الانتقادات تجاه رابطة الدوري السعودي منذ بداية موسم 2025-2026..

منذ انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والانتقادات تطارد رابطة المحترفين، من كل جانب، في ظل اتخاذ العديد من القرارات الجدلية، أو وقائع صاحبت المسابقة، تسببت في حالة من التساؤلات.

ولعل قضية النصر الأخيرة، وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وربطه بقرار جديد من قِبل الرابطة، قد صنع جدلًا واسعًا، ليكتب فصلًا جديدًا من ممارسات الرابطة التي لم تلق قبولًا لدى الجماهير في السعودية.

    إيقاف النصر ومهلة الكفاءة المالية

    وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أرسلت تعميمًا رسميًا إلى أندية روشن، الخميس الماضي، بتمديد الموعد النهائي لمهلة تسوية مستحقاتهم المالية، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

    الرابطة قررت تمديد الموعد النهائي لتسلم إقرار بعدم وجود مستحقات متأخرة لدى الدائنين، إلى 25 يناير، بدلًا من 25 ديسمبر، أي بتأجيل شهر كامل، تمهيدًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية، للتسجيل خلال الفترة الثانية من الموسم.

    يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان نادي النصر من تسجيل اللاعبين، وهو الأمر الذي تم تفسيره لعدة أسباب؛ إما بسبب مستحقات مانشستر سيتي في صفقة إيمريك لابورت، بقيمة 9 ملايين يورو، والتي كان واجبًا سدادها قبل 31 أغسطس 2025، أو مستحقات المدرب الأسبق روي فيتوريا، التي تبلغ ما يقارب 5 ملايين دولار، بعد قرار الإدارة بإنهاء عقده من طرف واحد.

    هناك اتجاه أيضًا يتعلق بأزمة صفقة دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي، وإلغاء الصفقة بعد التوصل لاتفاق كامل، وإلزام النصر بتعويض مالي فقط.

    بقطع النظر عن السبب وراء إيقاف النصر من التسجيل، فإن تزامنه مع قرار الرابطة الجديد، قد أثار جدلًا كبيرًا، وسط اتهامات بأن ما أصدرته الرابطة متعلق بأزمة الأصفر، ومن أجل إنقاذ فرصه في التسجيل خلال فترة الميركاتو.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    توقفات الدوري الكثيرة .. "طلعت روحنا"

    الجدل حول قرارات الرابطة بدأ منذ اليوم الأول في موسم 2025-2026، بل وقبل انطلاق الدوري أيضًا، عند الإعلان عن جدول "توقفات" روشن على مدار الموسم.

    وكان مقررًا لدوري روشن السعودي، أن يشهد 8 توقفات رسمية خلال منافسات الموسم الجاري، بإجمالي 84 يومًا، وهو الأمر الذي عرض الرابطة للكثير من الانتقادات، في ظل التخوفات من تأثر الفرق بالتوقفات العديدة.

    واشتملت توقفات دوري روشن، على 12 يومًا بعد الجولة الأولى، و19 يومًا بعد الجولة الرابعة، و12 يومًا بعد الجولة الثامنة، و22 يومًا بعد الجولة التاسعة (بالتزامن مع بطولة كأس العرب)، و19 يومًا بعد الجولة السادسة والعشرين.

    التوقفات المتكررة وصفها الناقد الرياضي بدر الصقري، بأنها "جريمة" في حق الدوري السعودي، فيما علّق الإعلامي وليد الفراج ساخرًا، بقوله "طلعت روحنا من توقفات الدوري، لماذا توقف في كأس العرب ولا نوفقها في كأس أمم إفريقيا؟".

  • حذف اللائحة التنظيمية

    أيضًا، من ضمن قرارات الرابطة التي أثارت جدلًا، عندما أعلنت عن اللائحة التنظيمية لبطولة دوري روشن السعودي، قبل أن تحذفه بشكل مفاجئ من الموقع الإليكتروني.

    وجاء قرار الرابطة بناءً على احتجاج 12 ناديًا حول بعض البنود المدرجة في اللائحة الجديدة، وخاصة المادة 15، التي نصت على أن اللاعب يمكنه المشاركة مع نادٍ واحد فقط خلال الفترة الممتدة من المباراة الأولى في البطولة، وحتى بداية فترة التسجيل الثانية التي يحددها الاتحاد السعودي، الأمر الذي قابله انتقادات، بداعي أنها تجعل من الصعب على اللاعبين الذين قد ينتقلون لنادٍ آخر المشاركة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

  • صور اللاعبين في المباريات

    في وقت سابق، لاقت الرابطة انتقادات بشأن ما يتعلق بصور اللاعبين أثناء عرض الناقل لتشكيل الفرق في مباريات دوري روشن.

    وكان الإعلامي عمار باحكيم، قد سلط الضوء على أزمة ظهور بعض اللاعبين بدون صور، عند الكشف عن تشكيل المباريات، مستشهدًا بعدم ظهور "صورة" عبد الله الخطيب في تشكيل الاتفاق في مباراة الهلال، وكذلك عمار الهرفي، لاعب الرياض، لينتقد عدم امتلاك الرابطة لمكتبة صور للاعبين، أو عدم عمل جلسة تصوير جديدة للاعبين المنتقلين لنادٍ جديد، خاصة مع استمرار تلك الظاهرة إلى الجولة الخامسة.

    وأضاف باحكيم بشكل ساخر، بأنه بإمكان تصميم صور فوتوشوب للاعبين، بالقمصان السعودية، على غرار ما يقوم به المتابعون، بتركيب أسماء عالمية على قمصان أندية روشن، على غرار فينيسيوس جونيور مع الأهلي، أو كيفين دي بروينه مع الهلال.

  • Karim Benzema Ittihad AhliGetty

    إقامة المباريات في العصر .. وإثارة الشك بمجاملة الهلال

    ولعل الرابطة قد واجهت اتهامات سابقة، بمجاملة النصر أيضًا، بعدما كشفت عن جدول مباريات دوري روشن، من الجولة السابعة وحتى الثانية عشرة.

    الروزنامة التي أطلقتها الرابطة شهدت إقامة مباريات للأندية الأخرى في فترة العصر، فيما عدا الهلال الذي بات الفريق الوحيد الذي لن يخوض تجربة اللعب عصرًا، في الجدول المعلن، قبل أن تستجيب الرابطة لبعض المطالب حول تعديل موعد المباراة، مثلما فعلت مع الاتحاد، بإقامة مباراته أمام الرياض في السادسة عشر يوم الجمعة، بعدما كان مقررًا أن تقام في الرابعة و45 دقيقة.

  • Prince Nawaf bin Saad Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images

    اتهام الأمير نواف بن سعد .. "أين العدالة؟"

    وكان الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، قد شن انتقادات لاذعة على رابطة الدوري السعودي، فيما يتعلق بجدولة مباريات الموسم الجاري، متسائلًا بشأن عدالة المنافسة، كما قال إن النصر هو أكثر من المستفيدين من الجدولة.

    واستشهد رئيس الهلال، بأن جدولة الرابطة وضعت الفريق في مواجهتين مع الأهلي والاتحاد، في جدة، خلال شهر واحد، وأن يتم وضع روزنامة للأزرق باللعب في الشرقية، ثم السفر إلى قطر لملاقاة السد في آسيا، والعودة إلى جدة، وهذا الأمر يؤثر في عدالة المنافسة وراحة اللاعبين، كما أضاف أنه لا يجد آلية في روزنامة الدوري.

  • FBL-FIFA-ARAB-CUP-CEREMONYAFP

    أزمة الجولة العاشرة وكأس العرب

    رغم أن الرابطة تداركت الأمر، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات، بسبب روزنامة مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، والتي تم وضعها مباشرة بعد نهاية بطولة كأس العرب 2025.

    إقامة جدول مباريات الجولة العاشرة، بعد يوم واحد من نهائي كأس العرب، أعطى انطباعًا بأن الرابطة تثق في عدم تأهل المنتخب السعودي، إلى المشهد الختامي، قبل استهلال مشاركته في البطولة، وهذا ما عبّر عنه عبد الرحمن الحميدي بشكل صريح.

    ورغم أن رابطة المحترفين، أنهت الأزمة، بإرسال تعميم لجميع الأندية، بتأجيل مباريات الجولة العاشرة، في حالة تأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي، وهو ما تم بالفعل، إلا أنها تعرضت لانتقادات أيضًا، بسبب تأجيل الجولة برمتها إلى فبراير المُقبل، بدلًا من إعادة جدولة المباريات في الدوري بانتظام، ليتم وصف الأمر بأنه يؤثر على نزاهة المسابقة.

