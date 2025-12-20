"السعوديون لا يزالوا مهتمين به" .. توقع وجهة برونو فيرنانديش في يناير وكشف البند "الممنوع على الإنجليز"!

وكان برونو فيرنانديش، قد تحدث في حوار مع قناة CANAL+، بأنه يفضل إسبانيا وإيطاليا، كوجهات محتملة إذا ما قرر مغادرة أولد ترافورد، حيث يرغب في تجربة اللاعب في الليجا، كما يحلم بالفوز بالألقاب في الكالتشيو، كما أوضح أن لديه روابط شخصية قوية في هذا البلد، حيث وُلدت ابنته هناك، إلا أنه لا يزال يريد البقاء مع مانشستر يونايتد "طالما يشعر بأنه مرغوب فيه".

واعترف برونو فيرنانديش، بأن فكرة رحيله كانت مطروحة بقوة في الصيف الماضي، وأنه تلقى نصائح من مواطنه كريستيانو رونالدو (في إشارة للتوجه إلى الدوري السعودي)، مضيفًا "كان بإمكاني الرحيل وكسب أموال أكثر بكثير، بل وربما الفوز بعدد أكبر من الألقاب، إلا أنني قررت البقاء لأنني أحب النادي حقًا"، فيما أشار إلى فكرة الولاء التي لم تعد تقدر كما في السابق.

وأكد صاحب الـ31 عامًا، بأنه تلقى عرضًا مغريًا للغاية من الناحية المالية، من قِبل نادي الهلال، للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أنه رفض العرض لاعتبارات أسرية، وكذلك رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، خاصة وأنه تلقى تطمينات في مايو الماضي، بأنه لا يزال جزءًا من خطط النادي المستقبلية.