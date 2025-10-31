أخبار الهلال اليوم | مبلغ فلكي لحسم صفقة الشتاء .. وعودة سالم الدوسري أساسيًا أمام الشباب

أفادت صحيفة "اليوم" بأن إدارة نادي الخليج حددت مبلغ 100 مليون ريال سعودي كقيمة دنيا للموافقة على انتقال نجم الفريق مراد هوساوي، في حال تلقي النادي أي عرض رسمي من الأندية الراغبة في ضمه، مشيرةً إلى أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد يمتد حتى عام 2029.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فقد أبدت أندية الهلال والقادسية والأهلي اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه هذا الموسم.

ويُذكر أن عقد انتقال هوساوي من أحد إلى الخليج يتضمن بندًا يمنح نادي أحد نسبة من قيمة الصفقة في حال انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر مستقبلًا.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يقدم أداءً لافتًا هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات بقميص الخليج ضمن دوري روشن السعودي، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في خط الوسط.