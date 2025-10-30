"نابولي رفض عرضًا بـ100 مليون ونجم الريال قال لي أنتم رائعون" .. كوليبالي يروي قصة "دعوة العمرة" التي سبقت رحيله للهلال

بين الحين والآخر، يخرج الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحديث حول تجربته في دوري روشن السعودي، وذكرياته مع نابولي وتشيلسي، فيما يؤكد كوليبالي أنه اتخذ القرار الصحيح، حينما شدّ الرحال إلى المملكة في صيف 2023.

كوليبالي كان الصفقة الثانية في الهلال، بعد روبن نيفيش، خلال الميركاتو التاريخي لأندية دوري روشن، في صيف 2023، الذي شهد انتقال عددٍ من نجوم العالم إلى المملكة، حيث أبرم الزعيم حينها صفقات من العيار الثقيل، بضم سيرجي سافيتش وياسين بونو وألكساندر ميتروفيتش، فضلًا عن تعاقده مع نيمار جونيور، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وانضم كوليبالي إلى صفوف الهلال، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، حيث يستعد لدخول الفترة الحرة، في يناير، وسط أنباء حول تحرك الإدارة نحو حسم ملف تجديد العقود لعدد من لاعبيه، فيما أعلن الزعيم عن نجاحه - حتى الآن - في تمديد عقود سالم الدوسري وياسين بونو وحمد اليامي وسيرجي سافيتش.