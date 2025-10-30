"أشبه بمن استأجر أوبر" .. اتهام الهلال بالمعاناة من "عقدة نقص" بعد الإعلان عن طائرته الجديدة

تعرض إعلان الهلال حصوله على طائرة خاصة تحمل ألوان وهوية النادي لسخرية لاذعة، حيث شُبه بمن يستأجر سيارة فارهة ويدعي أنها ملكه، وسط اتهامه بعقده النقص والسعي خلف تقدير الآخرين. ما القصة وما الذي قيل؟
في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الأندية السعودية والعربية، أعلن نادي الهلال عن تدشين طائرة خاصة تحمل الهوية الكاملة للنادي، ليصبح الزعيم أول نادٍ في المملكة والشرق الأوسط يحصل على طائرة بطلاء رسمي يعكس شعاره وألوانه المميزة.
وجاء الإعلان خلال حفل خاص أقامته شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، بالتعاون مع شريك النادي والناقل الجوي الرسمي، حيث تم الكشف عن الطائرة الجديدة التي صُممت بالكامل بهوية النادي الزرقاء وشعاره الشهير.
ووصلت الطائرة صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وهي من طراز A320neo، لتُسجل الهلال كأول نادٍ في المنطقة يحصل على طائرة خاصة تحمل هويته وعلامته التجارية بشكل كامل، في إنجاز يُجسّد مكانته الريادية داخل وخارج الملعب.
ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى للطائرة الخاصة بنادي الهلال يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل، حيث ستقل بعثة الفريق من الرياض إلى الدوحة استعدادًا لخوض المواجهة الرابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الغرافة القطري.
كما أوضح الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال، أن الطائرة ستُستخدم أيضًا لنقل المسافرين ضمن شبكة وجهاتها الداخلية والدولية، بما يتيح للجماهير وعشاق النادي فرصة تجربة السفر على متن طائرة الهلال والاستمتاع بتجربة استثنائية تحمل روح وهوية "الزعيم".
اتهام بعقدة النقص!
الإعلامي صالح الطريقي سخر من إعلان الهلال الحصول على طائرته الخاصة، مشبهًا الأمر بمن استأجر سيارة "أوبر" وادعى أنها ملكه، وذلك ضمن تغريدة ألمحت إلى هذا الأمر عبر منصة إكس.
الطريقي لم يذكر الهلال أو طائرته في تغريدته لكن بدا واضحًا أنه يسخر من النادي، متهمًا إياه بالمعاناة من عقدة نقص وتزييف حقيقته والسعي خلف تقدير الناس، حيث كتب "من يمتلك عقدة نقص، يزيّف حقيقته. كأن يطلب سيارة فاخرة من "أوبر"، ويدّعي أمام الناس أنها ملكه. قد يظن كثيرون أنه يخدعهم، وهذا غير صحيح، إنه يحتاج إلى تقدير الآخرين، فبدون ذلك يشعر بالنقص والدونية".
أضاف "ولهذا، من منظور إنساني: لا تكذب على من يدّعي أن سيارة "أوبر" الفاخرة ملكه، ودعه يعيش الدور ليفرح".
الشريك الـ32 للهلال
نجاحات الهلال على الصعيدين التسويقي والتجاري لا تتوقف أبدًا، فقد أعلن النادي في الساعات الأخيرة عن شريكه الـ32 وهو إحدى شركات تأجير السيارات.
وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن شركة الهلال أبرمت مساء أمس الأربعاء اتفاقية مع شركة "شري لتأجير السيارات"، لتصبح بموجب الاتفاقية راعيًا رسميًا في قطاع تأجير السيارات، لمدة ثلاثة مواسم، يظهر على إثرها شعار "شري" في منطقة أسفل الكتف الأيسر لأطقم التدريبات والإحماء والسفر، إضافة إلى عدد من الحقوق التسويقية داخل وخارج الملعب، إلى جانب توفير "شري" عدد من الحافلات والسيارات لاستخدامات النادي.
وأوضح الموقع أن "مراسم توقيع الاتفاقية جرت في مقر "المملكة أرينا" بحضور صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، وسعادة المهندس "رياض الرميزان" رئيس مجلس إدارة "شري"، ومثّل الهلال في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي السيد "ستيف كالزادا"، إلى جانب نظيره في "شري" الأستاذ "عبدالعزيز السويل"، بحضور عدد من منسوبي الجهتين".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 4 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الست الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تجاوز الزعيم الهلالي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد فوزٍ صعب جدًا على فريق العدالة الأول لكرة القدم، وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء، وقد نجح في تخطي الأخدود في دور الـ16 بنفس النتيجة وأوقعته قرعة ربع النهائي مع الفتح.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".