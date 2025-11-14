أخبار الهلال اليوم | رقم تاريخي في انتظار سالم الدوسري .. ونائب رئيس النصر يسخر من الزعيم!

استغل الطقس للسخرية من الهلال! .. نائب رئيس النصر يرد على نواف بن سعد ويكشف سؤال كريستيانو رونالدو بسبب الجمهور

حرص خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على الحديث عن بعض القضايا المهمة؛ التي أثارت الجدل بشأن هذا الكيان الرياضي الكبير، وعلى رأسها "جدولة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعتبر الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي النصر هو أكثر المستفيدين من "جدولة" دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

من قضية فراس البريكان إلى سحب لقب السوبر! .. لغز "القوة الخفية" التي تحرك الأندية المتضررة ضد الأهلي وخطط النجاة كاملة

الصدفة.. كلمة تقال عندما يقع حدث ما، بشكلٍ غير متوقع ودون قصد مسبق؛ حيث يدخل مفهومها، في نقاشاتٍ واسعة حول نظام الكون بأكمله.

ولأننا هُنا نركز على عالم كرة القدم وقضاياه؛ فلابد أن نتساءل: "هل ما يحدث مع النادي الأهلي حاليًا مجرد صدفة؟!".

الأهلي يواجه قضيتين خطيرتين، قد تتسببا في أزماتٍ كبرى لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تزامنتا في وقتٍ واحد تقريبًا.