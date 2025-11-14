Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | رقم تاريخي في انتظار سالم الدوسري .. ونائب رئيس النصر يسخر من الزعيم!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    سالم الدوسري يقترب من رقم تاريخي مع السعودية

    يقترب نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري من دخول نادي المئوية الدولية، بعد أن خاض حتى الآن 98 مباراة دولية مع الأخضر.

    وسيصل الدوسري إلى ظهوره الدولي رقم 99 في حال مشاركته أمام كوت ديفوار، ليقترب من معادلة رقم القائد السابق صالح النعيمة.

    ويأتي اللقاء المرتقب على ملعب "الإنماء" ليكون الأول بين المنتخب السعودي ونظيره الإيفواري، الذي يعد من أقوى المنتخبات الإفريقية خلال العقدين الأخيرين، وقد تُوِّج بكأس أمم إفريقيا عامي 2015 و2023، مما يجعل المباراة اختبارًا حقيقيًا للأخضر قبل مواجهة الجزائر القادمة.

    نائب رئيس النصر يسخر من الهلال

    استغل الطقس للسخرية من الهلال! .. نائب رئيس النصر يرد على نواف بن سعد ويكشف سؤال كريستيانو رونالدو بسبب الجمهور

    حرص خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على الحديث عن بعض القضايا المهمة؛ التي أثارت الجدل بشأن هذا الكيان الرياضي الكبير، وعلى رأسها "جدولة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

    واعتبر الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي النصر هو أكثر المستفيدين من "جدولة" دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    من قضية فراس البريكان إلى سحب لقب السوبر! .. لغز "القوة الخفية" التي تحرك الأندية المتضررة ضد الأهلي وخطط النجاة كاملة

    الصدفة.. كلمة تقال عندما يقع حدث ما، بشكلٍ غير متوقع ودون قصد مسبق؛ حيث يدخل مفهومها، في نقاشاتٍ واسعة حول نظام الكون بأكمله.

    ولأننا هُنا نركز على عالم كرة القدم وقضاياه؛ فلابد أن نتساءل: "هل ما يحدث مع النادي الأهلي حاليًا مجرد صدفة؟!".

    الأهلي يواجه قضيتين خطيرتين، قد تتسببا في أزماتٍ كبرى لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تزامنتا في وقتٍ واحد تقريبًا.

  • حقيقة شراء الوليد بن طلال لأسهم الهلال .. وجيسوس يتحدث عن نجاحاته مع الزعيم

    جدل الوليد بن طلال يتجدد! .. حقيقة شراء أسهم صندوق الاستثمارات السعودي في الهلال

    حسم الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الجدل؛ بشأن بيع صندوق الاستثمارات السعودي أسهمه في نادي الهلال، إلى أحد رجال الأعمال الكبار.

    الهلال مملوك حاليًا لصندوق الاستثمارات، الذي قام بالاستحواذ على 75% من أسهم النادي صيف 2023؛ بينما الـ25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة السعودية، في الأساس.

    بعد طلب القادسية بإعادة نهائي السوبر .. مركز التحكيم يستقر على قراره بشأن سحب الكأس من الأهلي!

    حسم مركز التحكيم الرياضي قراره، بشأن إمكانية إعادة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، وسحبه من النادي الأهلي، على أن تقام المباراة النهائية بين القادسية والنصر.

    "كنت بطلًا مع الهلال" .. جورج جيسوس يكشف عن مهمته مع النصر ويتحدث عن ثنائي رونالدو وفيليكس

    تحدث المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عن نجاحاته مع نادي الهلال، مشيدًا بتجربته مع فريقه الحالي، في ظل تواجد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.

  • موسم الهلال

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح
كأس العرب
السعودية crest
السعودية
السعودية
عمان crest
عمان
عمان