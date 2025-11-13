Cristiano Ronaldo Al HilalGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

استغل الطقس للسخرية من الهلال! .. نائب رئيس النصر يرد على نواف بن سعد ويكشف سؤال كريستيانو رونالدو بسبب الجمهور

ماذا قال خالد المالك؟!..

حرص خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على الحديث عن بعض القضايا المهمة؛ التي أثارت الجدل بشأن هذا الكيان الرياضي الكبير، وعلى رأسها "جدولة" دوري روشن السعودي للمحترفين.

واعتبر الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي النصر هو أكثر المستفيدين من "جدولة" دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    نائب رئيس النصر يستغل حالة الطقس للسخرية من الهلال!

    وفي هذا السياق.. رد خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على تصريحات الأمير نواف بن سعد - سالفة الذكر -؛ مؤكدًا أن العالمي أكثر فريق عانى بسبب "جدولة" الدوري، في السنوات الـ15 الأخيرة.

     المالك قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري: "إذا نظرنا إلى السنوات الماضية.. سنجد هُناك أندية لا تلعب في الشرقية - ذات الدرجات المرتفعة -، إلا في فترة الشتاء".

    وأضاف المالك ساخرًا من الهلال تحديدًا: "حتى أننا نعرف أن الشتاء قادم، عندما نشاهد هذه الأندية تلعب في الشرقية.. لو مكتب سياحي، ما رتّب لهم جدول الدوري بهذا الشكل".

    وعن حديث ابن سعد، بخصوص أن جميع الأندية ستصل إلى نهاية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 "مُنهكة"؛ تساءل نائب رئيس النصر: "هل من الأسهل أن تواجه أندية ضعيفة أم قوية وأنت مُنهك؟!".

    وأشار خالد المالك إلى أن النصر، سيواجه أندية بحجم الهلال والأهلي والشباب والقادسية والاتفاق، وهو مُنهك بشكلٍ كبير؛ وهو الأمر الذي يجعله مهددًا بخسارة كل ما حققه، طوال الموسم الرياضي.

    • إعلان

  • النصر خسر جون دوران بسبب لوائح "المواليد"!

    وانتقل خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، للحديث عن مطالبات بعض الأندية وعلى رأسها الهلال؛ لتعديل لوائح "المواليد"، بحيث يظل تسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 في هذه الخانة، حتى لو تخطوا السن القانوني.

    وعن ذلك يقول المالك: "إذا هُناك تغيير من المفترض أن يكون في بداية الموسم الرياضي، وليس في منتصفه.. نحن قمنا باحترام اللوائح؛ فهل يتم معاقبتنا الآن؟!".

    وأعلن المالك أن نادي النصر، قام بإعارة مهاجمه الكولومبي جون دوران إلى نادي فنربخشه التركي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ وذلك بسبب اللوائح الخاصة باللاعبين "المواليد".

    واختتم نائب رئيس النصر تصريحاته في هذا الشأن؛ بالقول: "بعد أن قمنا بالاستغناء عن دوران وتضررنا، يريدون الآن تعديل اللوائح!".

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    تلبية طلبات جورج جيسوس.. وسؤال كريستيانو رونالدو بسبب الجمهور

    وأخيرًا.. تعهد خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، بتنفيذ جميع مطالب المدير الفني البرتغالي للفريق الأول جورج جيسوس، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وشدد المالك على أن جيسوس هو المتحكم في سوق الميركاتو، وإذا رأى أن أي لاعب من الممكن أن يقدّم الإضافة للفريق الأول، من أجل اعتلاء منصات التتويج؛ فسوف يتم التوقيع معه، بشكلٍ فوري.

    وطلب نائب رئيس النصر من الجمهور، دعم الفريق الأول لكرة القدم بقوة، وأن يثقوا في نجومهم ومديرهم الفني؛ خاصة مع بداية الموسم الجيدة في 2025-2026.

    وكشف المالك عن أن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، قام بتوجيه سؤال إليه بعد مباراة ما للعالمي؛ قائلًا: "لماذا المدرج في إحدى الجهات فاضٍ مع أننا نفوز؟!"؛ في إشارة إلى الحاجة لدعم أكبر من الذي يحدث الآن.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.