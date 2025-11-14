تحدث المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عن نجاحاته مع نادي الهلال، مشيدًا بتجربته مع فريقه الحالي، في ظل تواجد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.
"كنت بطلًا مع الهلال" .. جورج جيسوس يكشف عن مهمته مع النصر ويتحدث عن ثنائي رونالدو وفيليكس
- Getty Images Sport
"كنت بطلًا مع الهلال"
وقال جيسوس خلال تصريحات لقناة Now البرتغالية: "في العام الماضي كنت بطلًا مع الهلال، وفزنا بجميع البطولات، وكنا أبطالًا دون تلقي هزائم، وبأكبر عدد من الأهداف مع الفريق، الذي استقبل عدد قليل من الأهداف".
وتولى جيسوس تدريب نادي الهلال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، نجح خلالها في قيادة الزعيم لتحقيق الثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.
وحقق جورج العديد من الأرقام القياسية مع الهلال، أبرزها الفوز في 34 مباراة متتالية بجميع البطولات، ليدخل الهلال موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ماذا قال جيسوس عن النصر وثنائية رونالو وفيليكس؟
وقال جيسوس إن النصر يشهد طفرة واضحة في التنظيم والإدارة، حيث أوضح: "النصر غيّر من هيكلة ومنظومة كرة القدم، وأغلب العاملين الآن برتغاليون، من الطاقم الفني إلى العلاج الطبيعي".
وأوضح: "أنا لا أقوم بالتعاقدات، النادي هو من يقوم بها، ومهمتي هي اختيار فريق ينافس على اللقب، ضمّينا اثنين أو ثلاثة لاعبين أجانب، وكانت الأمور جيدة".
وأنهى المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: "جواو فيليكس يقدم مستوى ممتازًا ويسجل الكثير من الأهداف، هو ورونالدو يشكلان ثنائيًا قويًا للغاية".
ماذا قدم النصر مع جيسوس؟
تولّى البرتغالي جورج جيسوس مهام القيادة الفنية لنادي النصر منذ بداية الموسم الحالي، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين نظرًا لخبرته الطويلة ومسيرته الحافلة.
وجاءت بدايته مع الفريق صعبة بعدما خسر لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، وهي نتيجة وضعت المدرب تحت قدر من الضغط في أول اختبار رسمي مع "العالمي".
ورغم تلك البداية، نجح جيسوس سريعًا في إعادة بناء الثقة داخل الفريق، وفرض أسلوب لعب واضح يعتمد على الانضباط التكتيكي والقدرة على السيطرة الهجومية.
ومع مرور الجولات، ظهر النصر بثوب مختلف، مقدّمًا مستويات قوية وثابتة جعلته أحد أبرز فرق الموسم.
وخاض جيسوس مع النصر حتى الآن 16 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل تعادلين فقط، دون أن يتعرض لأي خسارة، في سجل يُبرز قدرته على إدارة المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية باستمرار.
وعلى المستوى الهجومي، ظهر النصر تحت قيادة جيسوس بصورة مميزة، بعدما سجل الفريق 51 هدفًا، ليعكس ذلك الفعالية العالية للمنظومة الهجومية وتنوّع حلولها.
وفي المقابل، حافظ الفريق على توازنه الدفاعي، إذ لم تستقبل شباكه سوى 15 هدفًا، ما يؤكد العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني في تنظيم الخط الخلفي وتحسين التمركز الدفاعي.
- Getty Images Sport
موسم النصر 2025-26
يواصل فريق النصر تقديم واحد من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، خلال منافسات موسم 2025-2026، رغم العثرة الكبرى بالخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.
دخل النصر الموسم بقوة كبيرة، حيث ظهر الفريق بثوب هجومي لافت، وحقق سلسلة انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، حصد خلالها العلامة الكاملة في الجولات الثماني الأولى، متفوقًا على خصوم كبار أبرزهم الاتحاد في كلاسيكو مثير.
ورغم البداية المثالية، خسر الفريق لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة انتهت بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي، وذلك عقب تجاوزه الاتحاد في نصف النهائي.
على الصعيد القاري، واصل النصر تألقه في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا، وحقق الفوز في أول أربع جولات من دور المجموعات، مسجلاً نتائج عريضة أمام استقلال دوشنبه والزوراء وجوا، ما وضعه على مشارف التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.
كما عبر الفريق محطة جدة بسهولة في دور الـ32 من كأس الملك، قبل أن يصطدم بالاتحاد مرة أخرى في دور الـ16، في مواجهة انتهت بخروج النصر بعد خسارة مفاجئة بنتيجة 2-1، شكلت أول صدمة حقيقية للفريق في الموسم.
نتائج النصر هذا الموسم (ترتيبًا زمنيًا):
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
الدوري – الجولة 1: التعاون 0-5 النصر
الدوري – الجولة 2: النصر 2-0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
الدوري – الجولة 3: النصر 5-1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0-4 النصر
الدوري – الجولة 4: الاتحاد 0-2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0-2 النصر
الدوري – الجولة 5: النصر 5-1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1-2 النصر
الدوري – الجولة 6: الحزم 0-2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1-2 الاتحاد
الدوري – الجولة 7: النصر 2-1 الفيحاء
أبطال آسيا 2 – الجولة 4: النصر 4-0 جوا
الدوري – الجولة 8: نيوم 1-3 النصر