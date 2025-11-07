أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يضم 3 مواليد ضد النجمة .. وانضمام ثنائي الزعيم لمنتخب البرتغال

استقر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، على ضم ثلاثة أسماء شابة من فئة المواليد (2004 فما فوق) إلى قائمة الفريق التي غادرت إلى بريدة لمواجهة النجمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والمقرر إقامتها الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الثلاثي الذي تم استدعاؤه هو الفرنسي ماتيو باتويي حارس المرمى، والتركي يوسف أكتشيشيك، والبرازيلي كايو سيزار، في خطوة تعكس رغبة إنزاجي في توسيع خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن المدرب الإيطالي لم يحسم بعد قرار مشاركة الثلاثي في اللقاء، حيث من المنتظر أن يُحدد موقفهم النهائي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

وفي المقابل، غاب الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، عن بعثة الفريق المتجهة إلى بريدة، بعدما اكتفى بتدريبات لياقية منفردة في الرياض، على أن يكون جاهزًا للعودة خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وكان نونيز قد تعرض لإصابة في الركبة مؤخرًا، أجبرته على الابتعاد عن المشاركة في لقاءي الشباب في الدوري والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. ومنذ انضمامه إلى الهلال الصيف الماضي، شارك المهاجم الأوروجوياني في 8 مباريات بمجموع 524 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما غاب عن 5 مباريات بسبب الإصابة أمام الأخدود والشباب في الدوري، والغرافة وناساف الأوزبكي آسيويًا، إضافة إلى العدالة في كأس الملك.