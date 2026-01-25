أخبار الهلال اليوم | انفراجة كبيرة في ملف رحيل نجم الزعيم .. والنصر يعلق رسميًا على التعاقد مع عبدالله الحمدان

يبدو أن انفراجة ما حدثت في مفاوضات الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، والخاصة بتجديد عقده بعدما دخل الفترة الحرة بالفعل خلال يناير الجاري.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الهلال اقترب بالفعل من تجديد عقد نيفيش، إذ اتفقت الأطراف بما فيها النادي واللاعب ووكيل أعماله، على التمديد لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليمتد عقده حتى نهاية يونيو 2029.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين مسؤولي الزعيم ووكيل نيفيش شهدت مرونة كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة أسرة اللاعب في البقاء في المملكة السعودية وشعورهم بالراحة تجاه العيش في الرياض.

نيفيش من جانبه مارس ضغطًا كبيرًا خلال العشرة أيام الماضية لتسريع وتيرة التجديد، بحسب ما أشارت "الشرق الأوسط"، كي يغلق الملف في أقرب وقت ممكن بعد الجدل المستمر منذ أشهر.

فيما سيكون الإعلان الرسمي عن التجديد بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية.