يبدو أن دوري روشن السعودي مُقبل على خطوة كبيرة بالتعاون مع الدوري الإيطالي "سيري آ" خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا للتلميحات الصادرة مؤخرًا.
شيء يُطبخ خلف الكواليس .. تلميحات لشراكة "سعودية إيطالية" وسط رسالة من سعود عبدالحميد تثير التساؤلات
دوري روشن السعودي أصبح محط أنظار العالم أجمع منذ يناير 2023، وقتما تم الإعلان رسميًا عن تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2027.
أعقب صفقة رونالدو عديد الصفقات من العيار الثقيل، على رأسهم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، السنغالي إدوارد ميندي، الجزائري رياض محرز، البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور وغيرهم.
تلك التحركات قوبلت بهجوم أوروبي في البداية، خوفًا من السيطرة المالية لدوري روشن على نجوم القارة العجوز، لكن مع مرور الأيام وتحقيق الثورة السعودية لبعض النجاحات، تحولت نغمة الهجوم لاحترام.
شراكة سعودية إيطالية
صحيح أن مسؤولي الكرة السعودية أعلنوا أن الصفقات الضخمة ستهدأ بعض الشيء مقارنة بما حدث في صيف 2024، لكن المفاجآت لم تنته بعد..
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو ألمح لمفاجأة مقبلة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اكتفى بها بنشر علم المملكة العربية السعودية مع علم دولة إيطالية، معلقًا: "شراكة مهمة قادمة!"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
ميدو يزيد الجدل
الأمر لم يتوقف عند الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فقط، إنما دخل الخط نفسه المصري أحمد حسام "ميدو"؛ نجم روما السابق والمحلل الفني حاليًا لـ"شاشا" الكويتية؛ إحدى القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي "سيري آ".
ميدو كتب عبر حسابه على منصة "إكس" بلهجته المصرية العامية: "شكل الديب مش هينام"، مع نشر علمي إيطاليا والمملكة العربية السعودية كذلك.
ويبدو أن ميدو يُسقط على شيء ما يُطبخ من أجل نادي روما في ظل استخدامه لقب "الذئب".
سعود عبدالحميد يشارك أيضًا
المثير في الأمر أن سعود عبدالحميد؛ المحترف السعودي في نادي روما والمعار حاليًا للانس الفرنسي، ألمح لشيء غامض هو الآخر على غرار فابريتسيو رومانو وميدو..
قبل ساعات من تغريدات رومانو وميدو، نشر سعود "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كتب بها: "شكل قصة روما مطولة".
البعض ظن في البداية أن عبدالحميد يُلمح لرفض روما قطع إعارته للانس بهدف انتقاله إلى الهلال، في ظل رغبة الزعيم في دعم صفوفه عقب الرحيل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو في الميركاتو الشتوي الجاري نحو برشلونة معارًا.
لكن تلميح ميدو ورومانو ينفي – إلى حد ما – علاقة رسالة سعود بالهلال، ويؤكد شكوك وجود شيء ما يُطبخ خلف الكواليس بين دوري روشن السعودي ونظيره الإيطالي، في انتظار الأيام المقبلة لتكشف عنه في ظل الصمت الرسمي من جانب مسؤولي الجانبين.
مسيرة سعود عبدالحميد مع روما
الصفقة السعودية الأكثر إثارة للجدل في صيف 2024، حيث أصر سعود عبدالحميد على الرحيل عن الهلال، من أجل الاحتراف في نادي روما.
البعض يزعم أن الهلال "أُرغم" على رحيل سعود، بهدف دفع اللاعبين السعوديين نحو الاحتراف قبل عام كأس العالم 2026، واللاعب ووكيله يؤكدان أن الصفقة تمت برغبة شخصية واجتهاد شخصي منهما، دون تدخل أي من مسؤولي الكرة السعودية.
على كل حال، لم تسر أمور صاحب الـ26 عامًا بين الذئاب بشكل جيد، ليس لعدم قدرة سعود على فرض نفسه على تشكيل روما بقدر ما يرجع الأمر لتعاقب أكثر من مدرب على تدريب الفريق خلال موسم 2024-2025.
عدم الاستقرار تسبب في مشاركة سعود في ثماني مباريات فقط بقميص روما بواقع 380 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.
ورغم قلة مشاركاته إلا أنه بفضلها أصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الأوروبي، وقتما خاض 19 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري موسم 2024-2025.
كذلك أصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في الدوري الأوروبي، عندما هز شباك سبورتنج براجا في الجولة السادسة من موسم 2024-2025، في لقاء حسمه الذئاب لصالحهم بثلاثية نظيفة.
لكن في الأخير أمام قلة المشاركات، خرج سعود عبدالحميد في صيف 2025 معارًا للانس الفرنسي..
مع الفريق الفرنسي، عانى سعود من التهميش في البداية، قبل أن يشارك بانتظار في المباريات الأخيرة سواء بالدوري أو الكأس.
وخاض الظهير الأيمن السعودي 15 مباراة بقميص لانس بواقع 619 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين آخرين.