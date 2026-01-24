"ارتكب في الدوري المصري خطأ مضحكًا" .. خبير تحكيمي يثير الجدل حول حكم ديربي الهلال والنصر الأخير

فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.

أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

* مباريات: 30.

* فوز: 25.

* تعادل: 4.

* خسارة: 1.

* أهداف مسجلة: 73.

* أهداف مستقبلة: 27.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويستعد الهلال ليحل ضيفًا على الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

