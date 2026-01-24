استنكر المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، سياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة أندية دوري روشن، في الاعتماد على الحكام الأجانب بشكل مكثف خلال المباريات المحلية، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع المباريات في المنطقة العربية كرحلة عمل يبدأ مسارها من السعودية ويكلفون الدولة أموالًأ طائلة ورغم ذلك يرتكبون أخطاء فادحة.
"ارتكب في الدوري المصري خطأ مضحكًا" .. خبير تحكيمي يثير الجدل حول حكم ديربي الهلال والنصر الأخير
حكم الديربي وأخطاء مضحكة
تحدث المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية عن أزمة الحكام الأجانب، قائلًا: "أتعجب من كثرة الاستعانة بالأطقم الأجنبية في إدارة المباريات السعودية، فعلى سبيل المثال الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذين يتغنون فيه واستعانوا به في إدارة مباراة ديربي الرياض الأخير بين الهلال والنصر، أدار مؤخرًا مباراة في الدوري المصري واحتسب ركلة جزاء مضحكة".
وأضاف: "هؤلاء الحكام يأتون إلى السعودية لإدارة المباريات ويحصلون على أموالًا ويكلفونا كثيرًا ومن ثم يذهبون في نفس الوقت لإدارة مباريات في الكويت والإمارات ومصر، وبذلك تكون التكلفة الأكبر على السعودية لأنها هي من استدعت الحكم وتكفلت بقدومه إلى المنطقة العربية، ومن ثم يأخذ جولة يدير فيها مباريات ويعود إلى بلاده".
وأوضح الخبير التحكيمي: "الحكم في الأساس يكون قادمًا إلى السعودية ومن ضمن خط سيره يذهب إلى دول مجاورة لإدارة بعض المباريات ويحصل وقتها على مقابل قليل، أحيانًا يصل إلى 1500 دولار فقط، لكنه لا يهتم لأنه في الأساس حمل التكلفة الكبرى على اتحاد الكرة السعودي والأندية".
أخطاء الحكام الأجانب تفوق السعوديين
كما تحدث المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني عن تعرض الحكم السعودي للظلم، قائلًا: "لعبنا 40 مباراة بحكام أجانب و104 مباراة بحكام محليين، وكانت الأربعين مباراة التي أدارها الحكام الأجانب هي الأكثر أخطاءً من التحكيم وليست أخطاء عادية بل مؤثرة في النتيجة بشكل مباشر والشواهد واضحة للجميع، إما احتساب هدف غير صحيح أو إلغاء هدف رغم صحته أو ركلة جزاء خاطئة، ومعظمها من حكام أجانب".
وأضاف: "أغلب المباريات التنافسية كان للحكام الأجانب دور سلبي في نتائجها الأخيرة، ورغم قلة حضور الأجانب كان للحكم السعودي أفضلية وجودة".
- Getty Images Sport
الهلال يحكم قبضته على القمة
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.
سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 30.
* فوز: 25.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 73.
* أهداف مستقبلة: 27.
ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.
ويستعد الهلال ليحل ضيفًا على الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
- Getty Images Sport
النصر بصحح مساره بعد التعثر
نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.
النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".
وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
