لن يغيب عن الهلال أمام الرياض فقط .. مطالب بتمديد إيقاف روبن نيفيش بسبب تصرفه المثير للجدل ضد الفيحاء!

ظن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، أنه سيغيب بشكل طبيعي عن مباراة الهلال القادمة أمام الرياض في دوري روشن السعودي، على أن يشارك في المواجهة الأصعب ضد القادسية.

وجاء ذلك بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الرابعة له بالمسابقة هذا الموسم، خلال فوز الزعيم على الفيحاء يوم الخميس الماضي، بنتيجة 4/1، ولكن يبدو أن هناك عقوبة صارمة تنتظره.

ويأتي ذلك بسبب الشكوك حول تعمد اللاعب الحصول على البطاقة الصفراء بعدما ضمن الهلال الانتصار برباعية، مما قد يدفع لجنة الانضباط لتفعيل إحدى لوائحها ضده.