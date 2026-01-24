Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

لن يغيب عن الهلال أمام الرياض فقط .. مطالب بتمديد إيقاف روبن نيفيش بسبب تصرفه المثير للجدل ضد الفيحاء!

هل تحايل اللاعب على القانون وسط احتفالات نجوم الهلال على دكة البدلاء؟

ظن لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، أنه سيغيب بشكل طبيعي عن مباراة الهلال القادمة أمام الرياض في دوري روشن السعودي، على أن يشارك في المواجهة الأصعب ضد القادسية.

وجاء ذلك بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الرابعة له بالمسابقة هذا الموسم، خلال فوز الزعيم على الفيحاء يوم الخميس الماضي، بنتيجة 4/1، ولكن يبدو أن هناك عقوبة صارمة تنتظره.

ويأتي ذلك بسبب الشكوك حول تعمد اللاعب الحصول على البطاقة الصفراء بعدما ضمن الهلال الانتصار برباعية، مما قد يدفع لجنة الانضباط لتفعيل إحدى لوائحها ضده.

  • ما هي القصة؟

    الهلال يستعد للعب ضد القادسية يوم الخميس القادم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري، ولكن قبلها الفريق يلعب ضد الرياض، في المواجهة المقرر إقامتها، غدًا، الأحد بجولة جديد من المسابقة.

    لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، دخل اللقاء وهو تحت تهديد الإيقاف بسبب تراكم البطاقات، حيث تم إنذاره في 3 مناسبات سابقة بدوري روشن أمام الأهلي والشباب والنصر.

    وفقًا للوائح المسابقة، فإن اللاعب يتم إيقافه لمدة مباراة في حالة حصوله على 4 إنذارات، ولأن المباراة القادمة للهلال ستكون سهلة نوعًا ما ضد الرياض القابع بالمركز السادس عشر بـ10 نقاط، طلب ميلينكوفيتش سافيتش من زميله تعمد الخطأ والحصول على بطاقة صفراء.

    وبالفعل، حصل نيفيش الذي صنع هدفين لفريقه على إنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسط احتفالات من باقي لاعبي الهلال وعلى رأسهم مالكوم، في مشهد غريب وغير معتاد وكأن الهلال سجل هدفًا.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مطالب بإيقاف نيفيش ضد القادسية

    الخبير القانوني أيمن ارفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طالب بتفعيل "مواد النزاهة" ضد نيفيش، والتي تطال أي لاعب يتعمد الحصول على بطاقة صفراء.

    وقال إن بعض اللوائح الحالية للجنة الانضباط، بها بعض الثغرات التي تمنح اللاعبين فرصة استغلالها للتحايل على القانون.

    وصرح عبر برنامج" في المرمى" المذاع بقناة "العربية":"لوائح الاتحاد الدولي ونظيره الأوروبي تحتوي على بنود صريحة تعاقب اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء بمحض إرادته، وهو أمر غير موجود لدينا في السعودية".

    وواصل حديثه:"اللجنة يمكنها التدخل في هذا الأمر، ولديها الصلاحية للقيام بذلك عبر وحدة النزاهة، مما يعرض نيفيش للإيقاف أمام القادسية".

  • لائحة مخصصة لهذه الحالة

    وفي سياق متصل، قال الرفاعي إن تعمد الإنذار قد يكون بدوافع مختلفة، مثل التأثير على روح المنافسة وتصفير البطاقات، والحالة الأخيرة قد تنطبق على الللاعب البرتغالي وما حدث ضد الفيحاء.

    وتابع:"المادة 83 من لوائح الانضباط في الاتحاد السعودي، يمكن استخدامها للتغلب على هذه الثغرة، لأن ما قام به نيفيش يضر بنزاهة البطولة".

    وهو ما يضع نيفيش تحت التهديد بالغياب أمام الرياض، وكذلك ضد القادسية، مما يؤثر كثيرًا على حظوظ فريق المدرب سيموني إنزاجي الذي قام مؤخرًا بانتزاع صدارة دوري روشن بفارق 7 نقاط عن النصر.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

