Joao Cancelo HilalGetty
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | الزعيم ينتصر على المحرق .. وجواو كانسيلو يُبدي غضبه من علي البليهي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 13 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يفوز على المحرق البحريني وديًا

    أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره التحضيري في مدينة العين الإماراتية بصورة إيجابية، بعدما حقق فوزًا وديًا على المحرق البحريني بنتيجة 1-0، في مواجهة مغلقة أُقيمت مساء السبت ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية.

    وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش خلال مجريات الشوط الأول، ليمنح "الزعيم" ختامًا مثاليًا لمعسكره الخارجي.

    ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال الأراضي الإماراتية خلال الساعات المقبلة عائدة إلى الرياض، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة يوم واحد، قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025، وذلك وفقًا لمصادر خاصة.

    ويستعد الهلال لخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يعود إلى المنافسات المحلية بعد أربعة أيام، حين يستضيف فريق الخليج على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

    وعلى صعيد الترتيب، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، بينما يواصل تألقه القاري بتصدر مجموعته الآسيوية بالعلامة الكاملة، محققًا 15 نقطة من خمس مباريات.

  • الهلال.. ونقل الملكية إلى الوليد بن طلال

    "سيتم نقل ملكية الهلال في هذا الموعد" .. تفاصيل اقتراب شركة "رئيس سابق" من الاستحواذ على الاتحاد!

    بدأ صندوق الاستثمارات العامة في التحرك بجدية، نحو نقل ملكية أندية بعض الأندية التي يمتلكها إلى شركات استثمارية جديدة، وذلك في خطوة جديدة سيتخذها الصندوق.

    وكان صندوق الاستثمارات قد أعلن بشكل رسمي خلال يونيو 2023، عن استحواذه على 4 أندية سعودية وهي "الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي".

    الهلال يستعد لعصر جديد مع الوليد بن طلال .. التحرر من التبعية لكن "لا لتجربة فهد بن نافل ونعم لتنفيذ الوعد المؤجل"

    البدايات الجديدة دائمًا ما تكون فرصة للأمل والتغيير؛ لذلك على عشاق نادي الهلال في كل مكان، أن يتطلعوا للمستقبل بأحلامٍ كبيرة.

    نعم.. الهلال يستعد لبداية جديدة خلال الأسابيع القادمة؛ وذلك بقيادة رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي.

    وكل التقارير الصادرة من المملكة؛ تؤكد أن ابن طلال يضع اللمسات الأخيرة حاليًا مع صندوق الاستثمارات السعودي، للاستحواذ الكامل على الهلال.

  • ميتروفيتش قد يود من بوابة فريق آخر.. وتصعيد بشأن أزمة السوبر

    "مشاركة الأهلي تهدد النزاهة" .. خطوات تصعيدية كبيرة من القادسية في أزمة السوبر السعودي

    اتخذ نادي القادسية خطوات تصعيدية جديدة، في قضية كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ والتي شغلت الرأي العام، لأشهر عديدة.

    فريق الأهلي الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز على القادسية في المربع الذهبي، ثم النصر في المباراة النهائية.

    ميتروفيتش يعود للواجهة .. أحد كبار دوري روشن السعودي يستهدفه وبديله وسام أبو علي!

    عاد اسم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق، ولاعب الريان القطري الحالي، للواجهة من جديد في دوري روشن السعودي، بعد استهدافه من جانب أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي.

    وكان ميتروفيتش قد انتقل من الهلال إلى الريان في صيف 2025، بعد أن أنهى علاقته بالزعيم الذي تعاقد مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز.

  • جواو كانسيلو يُبدي غضبه من علي البليهي

    أبدى النجم البرتغالي جواو كانسيلو غضبه الكبير من زميله بفريق الهلال علي البليهي، وذلك خلال رحلة عودة الفريق إلى الرياض.

    وظهر كانسيلو وهو غاضب من علي البليهي، بسبب قيامه بالتصوير بهاتفه، حيث ظهر وهو يُحاول خطف منه هاتفه وهو غاضب.

  • موسم الهلال في 2025-2026

    رغم التعثرات التي رافقت انطلاقة الهلال في بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق عاد سريعًا ليؤكد شخصيته القوية، ويدخل مرحلة من الاستقرار الفني والنتائج اللافتة تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي نجح في إعادة "الزعيم" إلى سكة الانتصارات على الصعيدين المحلي والقاري.

    الهلال يواصل حصد النتائج الإيجابية في جميع المسابقات التي يشارك فيها، سواء في دوري روشن السعودي، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ليظهر بصورة فريق متوازن وقادر على المنافسة في أكثر من جبهة خلال الموسم الحالي.

    محليًا، واصل الأزرق حضوره القوي بعدما تجاوز عقبة الفتح بنتيجة 2-1 في مواجهة شهدت إثارة كبيرة. وتمكن الهلال من قلب الطاولة رغم تقدم الفتح مبكرًا عن طريق مراد باتنا، قبل أن يفرض سيطرته بتوقيع داروين نونيز وروبن نيفيش على هدفي الفوز. ورغم النقص العددي بعد طرد ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، حافظ الفريق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

    هذا الفوز عزز موقع الهلال في جدول ترتيب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى سبعة انتصارات مقابل تعادلين خلال أول تسع جولات، ليبقى في دائرة المنافسة على الصدارة، مع فارق أربع نقاط يفصله عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة.

    وعلى المستوى القاري، يواصل الهلال فرض هيبته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول خمس جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس الانسجام الكبير داخل المجموعة. وكان آخر انتصاراته فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي برباعية نظيفة على ملعب "المملكة أرينا".

    كما نجح الزعيم في حجز مقعده في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تخطيه الفتح بنتيجة 4-1 في دور ربع النهائي، ليصطدم بمواجهة مرتقبة أمام الأهلي في الدور المقبل، والتي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

    وتعود بصمة إنزاجي الواضحة إلى بداية مهمته مع الهلال عبر بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، حيث قاد الفريق إلى الدور ربع النهائي، وحقق نتائج لافتة على الساحة العالمية، أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد، والانتصار المثير على مانشستر سيتي، في إشارات مبكرة على مشروع فني طموح يسير بثبات نحو النجاح.

