"سيتم نقل ملكية الهلال في هذا الموعد" .. تفاصيل اقتراب شركة "رئيس سابق" من الاستحواذ على الاتحاد!

فجّر الصحفي أحمد العجلان مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل نادي الهلال، بعدما كشف عن تحركات كبيرة قد تغيّر خريطة ملكية النادي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن العجلان عبر حسابه في منصة "إكس" أن الأمير الوليد بن طلال، الذي يُعد الداعم الأبرز للزعيم في السنوات الأخيرة، بات على أعتاب الاستحواذ الكامل على النادي، من خلال صفقة ضخمة يجري العمل عليها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الصحفي المعروف بقربه من البيت الهلالي إلى أن الأمير الوليد يستعد للإعلان رسميًا عن هذه الخطوة خلال شهر ديسمبر الجاري، في وقت يمتلك فيه صندوق الاستثمارات العامة حاليًا نسبة 75% من ملكية الهلال.