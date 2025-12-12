"سيتم نقل ملكية الهلال في هذا الموعد" .. تفاصيل اقتراب شركة "رئيس سابق" من الاستحواذ على الاتحاد!

استهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسمه 2025-2026 بداية متذبذبة، بعدما فقد لقب كأس السوبر السعودي مع صافرة الانطلاقة. وجاء خروج العميد مبكرًا إثر خسارته أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف النهائي.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، تمكن خلالها من تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم. وتعرض الفريق لخسارتين متتاليتين أمام الهلال والأهلي في الجولتين السادسة والثامنة، بالإضافة إلى سقوطه أمام النصر في الجولة الرابعة.
وعلى الصعيد القاري، لم تكن بداية الاتحاد في بطولة النخبة الآسيوية بالشكل المأمول؛ إذ خسر أول مواجهتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين كبيرين على الشرطة العراقي (4-1) والشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة. إلا أن الفريق عاد وتلقى خسارة ثقيلة أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2) في الجولة الخامسة.
ورغم تذبذب النتائج في البطولات الأخرى، نجح الاتحاد في رسم مسار مختلف بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع نادي الخلود في مواجهة مرتقبة.