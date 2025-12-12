Al Hilal v Gwangju: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد رفعت

ميتروفيتش يعود للواجهة .. أحد كبار دوري روشن السعودي يستهدفه وبديله وسام أبو علي!

رغبة جديدة لإعادة أليكساندر ميتروفيتش إلى الدوري السعودي

عاد اسم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق، ولاعب الريان القطري الحالي، للواجهة من جديد في دوري روشن السعودي، بعد استهدافه من جانب أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي.

وكان ميتروفيتش قد انتقل من الهلال إلى الريان في صيف 2025، بعد أن أنهى علاقته بالزعيم الذي تعاقد مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز.

  • من يُريد ميتروفيتش في السعودية؟

    كشف الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة شركة الأهلي قامت بفتح ملف الرغبة في ضم المهام الصربي ميتروفيتش.

    وأوضح البكيري أن الأهلي يُريد ضم ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما جعله يفتح الملف لدراسته خلال الأيام الحالية.

    وأضاف محمد البكيري أن الأهلي يُريد ضم ميتروفيتش، ليكون بدلًا من الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق الذي قد ينتقل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ولم يتم الكشف عن أي شيء إضافي بشأن النجم الصربي، سواء التحرك بشكل رسمي، أو موقفه من العودة إلى دوري روشن السعودي مرة أخرى.

  

    مهاجم الأهلي المصري بديلًا لميتروفيتش

    وأكد محمد البكيري خلال تغريدته، على أن القائمين على الأهلي، قاموا بوضع اسم النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري السابق، الذي تألق مع الفريق، وانتقل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

    وأشار الإعلامي إلى أنه في حالة فشل التعاقد مع ميتروفيتش من جانب الأهلي، سيستهدف التعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق.

    وتألق وسام أبو علي بشكل كبير خلال فترة تواجدة مع الأهلي المصري، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي شهدت تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مرمى بورتو البرتغالي.

  • إيفان توني يتلقى اهتمامًا إنجليزيًا

    تزايدت في الأسابيع الأخيرة التقارير التي تربط المهاجم إيفان توني بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أحاديث عن اهتمام أندية مثل إيفرتون بضمه، إلا أن نادي الأهلي السعودي أغلق الباب تمامًا أمام رحيل اللاعب.

    روى بيدرو براس، المدير الرياضي للأهلي، أكد بشكل قاطع أن الإدارة لا تنوي الدخول في أي مفاوضات تخص بيع أو إعارة توني خلال ميركاتو يناير، مشددًا على أن النادي ليس بصدد التفريط في هدافه، خصوصًا في منتصف الموسم. وأوضح أن التفكير في رحيل اللاعب لن يكون مطروحًا إلا إذا توفر بديل عالمي جاهز لتعويضه، وهو سيناريو غير متوقع في الوقت الحالي.

    وتعتمد إدارة الأهلي في موقفها على الاستقرار الكبير الذي يعيشه توني في جدة، حيث ذكرت تقارير talkSPORT أن ممثلي اللاعب أبلغوا الأندية الإنجليزية بأن المهاجم يشعر بالارتياح في السعودية، ويحصل على راتب أسبوعي ضخم يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني دون ضرائب، ما يجعل فكرة العودة إلى إنجلترا غير جذابة.

    كما يشكل عقد توني الممتد حتى 2028 عائقًا إضافيًا أمام أي تحرك لضمه، إلى جانب التزامه بالبقاء خارج بريطانيا حتى أبريل 2026 للحفاظ على امتيازاته الضريبية، وهو ما يجعل انتقاله في الوقت الراهن عملية معقدة من الناحية المالية.

    وختم بيدرو براس حديثه قائلاً: "إيفان توني مهاجم استثنائي، ونحن نعتمد عليه بشكل كامل. كل ما يُقال عن رحيله في يناير مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، من غير المنطقي الخوض في هذا الموضوع خلال شهر نوفمبر".

  • موسم الأهلي 2025-26

    بدأ الأهلي السعودي الموسم الرياضي 2025-2026 بقوة بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليعلن عن نفسه كأحد أبرز المنافسين على منصات التتويج هذا العام.

    لكن مسيرة الفريق في دوري روشن شهدت بعض التذبذب، إذ حقق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات خلال أول تسع جولات، ما أبقى مستواه الفني محل نقاش بين جماهيره.

    على الصعيد القاري، افتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا "النخبة" بانتصار مثير على ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة (4-2)، بعد قلب تأخره بهدفين إلى فوز كبير.

    وفي الجولة الثانية تعثر الفريق أمام الدحيل القطري بتعادل (2-2)، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزين مهمين على الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    إلا أن الأهلي تلقى ضربة جديدة في الجولة الخامسة بخسارته أمام الشارقة الإماراتي (0-1)، ليعقّد مهمته في صدارة المجموعة.

    محليًا، واصل الفريق حضوره القوي في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ الدور نصف النهائي، بينما خسر لقب كأس القارات الثلاث في بطولة "الإنتركونتيننتال" بعد السقوط أمام بيراميدز المصري (1-3).

    إحصائيات الأهلي في موسم 2025-2026 حتى الآن:

    عدد المباريات: 20

    الانتصارات: 13

    التعادلات: 5

    الخسائر: 2

    الأهداف المسجلة: 48

    الأهداف المستقبلة: 24

