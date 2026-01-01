Sadio Mane Al Nassr 2024getty
أحمد رفعت

أخبار النصر اليوم | 4 نجوم يدخلون الفترة الحرة .. وتجميد صلاحيات صديق رونالدو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 1 يناير 2026

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.



  • 4 نجوم يدخلون الفترة الحرة في عقودهم مع النصر

    دخل عدد من لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم دائرة الاهتمام مع بداية العام الجديد، بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم، التي تتيح لهم التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النادي، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.

    وضمت القائمة أربعة أسماء بارزة في صفوف العالمي، يتقدمهم النجم السنغالي ساديو ماني، إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيجو مارتينيز، بالإضافة إلى اللاعب السعودي عبد الرحمن غريب.

    ومن المنتظر أن تفتح هذه التطورات ملف مستقبل الرباعي مع النصر، في ظل إمكانية بدء المفاوضات مع أندية أخرى، ما لم تبادر إدارة النادي بفتح باب التجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الأهمية الفنية التي يمثلها اللاعبون داخل الفريق.

    • إعلان

  • النصر يُجمد صلاحيات سيميدو .. ومفاجأة في مقر إقامة رونالدو بعد الاعتزال

  • تمسك رئيس الهلال السابق برونالدو في مونديال الأندية

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

    تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

    جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

    موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة...

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...

  • مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026

    انطلق فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، موسم 2025-2026 بطريقة مثيرة للإعجاب، على الرغم من الخسارة المؤلمة في نهائي كأس السوبر السعودي.

    النصر ودّع البطولة بعد مواجهة مثيرة أمام الأهلي، حسمت بركلات الترجيح، بعدما نجح الفريق النصراوي في عبور عقبة الاتحاد في نصف النهائي، ليواصل إثارة الجماهير في بداية الموسم.

    أما على صعيد دوري روشن السعودي، فقد بدأ العالمي موسمه بشكل مثالي، محققًا الفوز في أول عشر مباريات، قبل أن يتعادل إيجابيًا 2-2 مع الاتفاق، محققًا بداية قوية رغم توقف سلسلة الانتصارات.

    وفي البطولة القارية، لم يترك النصر أي مجال للشك، بعد فوزه في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا “2”، ليضمن التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي، كما تخطى عقبة نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    لكن الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، في ليلة أظهرت أن البطولات المحلية ما زالت تحمل مفاجآت صعبة على العالمي.

  • القادم للنصر

    يستعد نادي النصر لمواجهة قوية ضد الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يحل ضيفًا على ملعب الإنماء في جدة، مساء غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

    ويأمل الفريق النصراوي في استعادة نغمة الانتصارات بعد توقفها بالتعادل الأخير أمام الاتفاق، تحت قيادة مدربه سعد الشهري، حيث أن أي تعادل أو خسارة في مباراة القمة أمام الأهلي قد تهدد موقعه على صدارة ترتيب الدوري بشكل واضح.

    وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، كونها تمثل الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة ضد الهلال، المنافس الأقوى على اللقب، والمقرر إقامتها في الجولة الخامسة عشرة من الدوري، يوم 12 يناير المقبل.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
النصر crest
النصر
النصر
0