أخبار النصر اليوم | 4 نجوم يدخلون الفترة الحرة .. وتجميد صلاحيات صديق رونالدو!

دخل عدد من لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم دائرة الاهتمام مع بداية العام الجديد، بعد دخولهم الفترة الحرة من عقودهم، التي تتيح لهم التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النادي، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.

وضمت القائمة أربعة أسماء بارزة في صفوف العالمي، يتقدمهم النجم السنغالي ساديو ماني، إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيجو مارتينيز، بالإضافة إلى اللاعب السعودي عبد الرحمن غريب.

ومن المنتظر أن تفتح هذه التطورات ملف مستقبل الرباعي مع النصر، في ظل إمكانية بدء المفاوضات مع أندية أخرى، ما لم تبادر إدارة النادي بفتح باب التجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الأهمية الفنية التي يمثلها اللاعبون داخل الفريق.