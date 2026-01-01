"يجعل المستحيل يبدو سهلاً" .. أيقونة ريال مدريد يفاجئ الجميع بتفضيل ميسي على رونالدو وزيدان!

لا يزال هناك توقعات بأن ميسي ورونالدو قد يلعبان في نفس الفريق قبل أن يحين اليوم الذي يعلقان فيه أحذية كسر الأرقام القياسية للمرة الأخيرة، حيث لا يفكر أي منهما في التقاعد الوشيك.

راؤول هو من بين أولئك الذين يرغبون في رؤية هذا الاتحاد يتحقق، لكنه غير مقتنع بأن ذلك سيحدث أبدًا. يبدو أن ميسي ورونالدو مقدر لهما أن يظلا منفصلين، مما يعني أن الجدل سيستمر إلى الأبد حول من يمكن اعتباره الأفضل.

راؤول، لاعب المنتخب الإسباني السابق، الذي سجل 323 هدفًا لريال مدريد في 714 مباراة، لعب إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية. ومع ذلك، فإنه يضع ميسي في مرتبة أعلى من جميع هؤلاء.

وقد صرح لـ EDYYN، وفقًا لما نقلته Mundo Deportivo: "لقد كنت محظوظًا باللعب مع لاعبين مثل زيدان وكريستيانو ورونالدو [لويس] فيجو... لكنني أعتقد أن ميسي هو الأفضل، فهو مختلف تمامًا. يجعل كل شيء يبدو سهلاً، الأشياء التي تراها مستحيلة، يجعلها تبدو سهلة، كما لو كان يلعب مع أصدقائه في الشارع".