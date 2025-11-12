أخبار النصر اليوم | آخر تطورات كومان بعد الإصابة .. ورئيس الهلال: العالمي أكثر من استفاد هذا الموسم!

قرّر الجهاز الطبي في نادي النصر تمديد البرنامج العلاجي والتأهيلي للنجم الفرنسي كينجسلي كومان، بعد أن تجددت معاناته من آلام عضلية طفيفة شعر بها خلال تدريبات الفريق، يوم الثلاثاء الماضي، ما استدعى حضوره إلى عيادة النادي صباح الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي فضّل تأجيل عودة كومان إلى التدريبات الجماعية حتى يوم الجمعة المقبل، تحسبًا لأي مضاعفات محتملة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي، مع مراقبة تطور حالته بشكل يومي، وفي حال استمرار الألم سيتم تمديد فترة التأهيل مجددًا.

وكانت "الرياضية" قد كشفت في وقت سابق، وتحديدًا يوم 11 نوفمبر الجاري، أن الجهاز الطبي في النصر منع كومان من الحصول على إجازة خلال فترة التوقف الدولي، مفضلاً أن يواصل برنامجه العلاجي في مقر النادي لضمان تعافيه التام قبل عودة المنافسات الرسمية.

وجاءت إصابة الجناح الفرنسي عقب رحلة الفريق إلى جوا الهندية، رغم أنه لم يشارك في تلك المباراة، ليعود بعدها ويشارك في مواجهتي الاتحاد في كأس الملك والحزم والفيحاء في الدوري، قبل أن يتعرض إلى شد عضلي خلال مباراة نيوم الأخيرة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليضطر المدرب البرتغالي جورج جيسوس إلى استبداله بزميله عبد الله الخيبري عند الدقيقة 77.

ورغم الغيابات والإصابات، يواصل فريق النصر عروضه القوية في دوري روشن، حيث يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (24 نقطة) من ثمانية انتصارات متتالية، في سلسلة أداء مميزة تؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى أجواء المنافسات بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة الخليج يوم الأحد 23 نوفمبر على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وسط ترقب جماهيري كبير لعودة كومان ومشاركته مجددًا بعد تعافيه الكامل.