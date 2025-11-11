بعد بيان النصر الغاضب .. الاتحاد يتخذ قراره في أزمة "المواليد" ولكن!

لا تزال أزمة اللاعبين الأجانب تحت السن "المواليد"، تشغل الشارع الرياضي السعودي؛ بشكلٍ كبير للغاية.
وأجمعت التقارير المحلية على أن اتحاد الكرة السعودي، يتجه إلى تعديل لائحة "المواليد"؛ وذلك لإعطاء مساحة أكبر للأندية، للاستفادة من اللاعبين الأجانب.
اتحاد الكرة السعودي يدرس حاليًا - حسب التقارير المحلية -، إجراء بعض التعديلات المهمة على لوائحه؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: السماح لـ"الأجانب الـ10" بالتواجد في قائمة المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
* ثانيًا: استمرار تسجيل اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد"، حتى ولو تخطوا السن القانوني.
وحسب اللوائح الحالية.. يتم السماح بتواجد 8 أجانب فقط من أصل الـ10 المسجلين في قائمة كل نادٍ، خلال المباراة الواحدة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أما بالنسبة لـ"المواليد"، فقد تم إلغاء تسجيل أي لاعب أجنبي في هذه الخانة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تجاوز عمر الـ21 سنة؛ مثلما حدث مع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.
الهلال تعاقد مع ليوناردو صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"؛ قبل أن يتم رفع اسمه من هذه الخانة في الموسم الحالي، بسبب تخطيه سن الـ21 عامًا.
وإذا تم تعديل اللائحة؛ سيكون بإمكان الهلال إعادة تسجيل ليوناردو كـ"لاعب مواليد" مرة أخرى، وتوفير مساحة في قائمة الأجانب.
ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود عن موقف نادي الاتحاد، من تعديل اللوائح الخاصة باللاعبين الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
هود أعلن في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن الاتحاد اتخذ موقفًا مبدئيًا بخصوص تعديل اللوائح في "يناير 2026"؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: الموافقة على إدخال الأجانب العشرة في قائمة المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
* ثانيًا: رفض استمرار تسجيل اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد"، حتى ولو تخطوا السن القانوني.
وشدد هود على أن الاتحاد موقفه ثابت، برفض تعديل لوائح "المواليد"، منذ الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ لأن كل اللاعبين الأجانب الذين يمتلكهم في هذه الخانة أعمارهم تحت 20 و19 سنة، وبالتالي لن يستفيد من أي تغيير على اللوائح.
واختتم هود تصريحاته؛ بالقول: "لكن.. إدارة الاتحاد قد تغيّر رأيها، إذا كان هُناك مقترح يخدم الجميع، بهذا الشأن".
بعد كل ما سبق.. نستطيع أن نقول بإن موقف نادي الاتحاد، من رفض تعديل لائحة اللاعبين "المواليد"، والذي تحدث عنه الإعلامي الرياضي ماجد هود؛ يتفق مع رغبة عملاق الرياض النصر.
النصر أصدر بيانًا ناريًا في الأيام الماضية، شدد فيه على رفضه تعديل لائحة "المواليد"؛ ومطالبًا بأخذ رأي جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وليس الأغلبية فقط.
واعتبر النصر أن تعديل لائحة "المواليد"، يأتي خدمة لمصلحة نادٍ محدد - في إشارة إلى الهلال -؛ محذرًا من أن ذلك يهدد نزاهة دوري روشن، أمام العالم أجمع.
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.
الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.