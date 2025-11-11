بعد بيان النصر الغاضب .. الاتحاد يتخذ قراره في أزمة "المواليد" ولكن!

اتحاد الكرة السعودي يدرس حاليًا - حسب التقارير المحلية -، إجراء بعض التعديلات المهمة على لوائحه؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: السماح لـ"الأجانب الـ10" بالتواجد في قائمة المباراة الواحدة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

* ثانيًا: استمرار تسجيل اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ"مواليد"، حتى ولو تخطوا السن القانوني.

وحسب اللوائح الحالية.. يتم السماح بتواجد 8 أجانب فقط من أصل الـ10 المسجلين في قائمة كل نادٍ، خلال المباراة الواحدة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أما بالنسبة لـ"المواليد"، فقد تم إلغاء تسجيل أي لاعب أجنبي في هذه الخانة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تجاوز عمر الـ21 سنة؛ مثلما حدث مع النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

الهلال تعاقد مع ليوناردو صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"؛ قبل أن يتم رفع اسمه من هذه الخانة في الموسم الحالي، بسبب تخطيه سن الـ21 عامًا.

وإذا تم تعديل اللائحة؛ سيكون بإمكان الهلال إعادة تسجيل ليوناردو كـ"لاعب مواليد" مرة أخرى، وتوفير مساحة في قائمة الأجانب.