Soham Mukherjee و علي سمير

تفوق على منشوره التاريخي .. عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري بموقع إنستجرام!

النجم الأرجنتيني يقهر نظيره البرتغالي خارج الملاعب

حصدت صورة ليونيل ميسي على إنستجرام لعودته المفاجئة إلى برشلونة عددًا من الإعجابات على الموقع يفوق عدد الإعجابات التي حصدها منشور كريستيانو رونالدو للاحتفال بدوري الأمم. 

ودّع ميسي كامب نو بدموع في عام 2021، حيث لم يتمكن برشلونة من تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي عصفت بها، مما أجبر أعظم لاعب في تاريخ النادي على مغادرة المكان الذي اعتبره وطنه منذ طفولته.

  • ميسي يعود إلى برشلونة في جوف الليل

    بعد مغادرته برشلونة قبل أربع سنوات، ارتدى ميسي منذ ذلك الحين قميص باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

     ومع ذلك، لم يغادر قلب المايسترو الأرجنتيني البلوجرانا أبدًا. عاد ميسي بهدوء إلى العشب المقدس في ملعب كامب نو الذي تم تجديده هذا الأسبوع. بينما يستعد المنتخب الأرجنتيني لمباراة ودية مع أجغولا في 14 نوفمبر، قام ميسي ورودريجو دي بول برحلة غير معلنة إلى برشلونة.

     تم منحه حق الدخول الخاص إلى ملعب كامب نو الذي تم تجديده حديثًا، والذي يقترب الآن من الاكتمال بعد عملية تجديد شاملة، حيث كانت آخر مرة لعب فيها ميسي هناك في 16 مايو 2021، في مباراة الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

  • ميسي يتفوق على رونالدو بموقع إنستجرام

    نشر ميسي سلسلة من الصور على إنستجرام لعودته إلى برشلونة مع تعليق كتب فيه: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه سعيدًا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أعود يومًا ما، وليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أتمكن من ذلك...💙❤️."

    حصد المنشور حتى وقت كتابة هذا التقرير 24.2 مليون إعجاب، متجاوزًا منشور رونالدو عن فوزه بدوري الأمم، الذي حصد 23.5 مليون إعجاب. من كأس أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم، حطم ميسي الأرقام القياسية مرارًا وتكرارًا. لا يزال منشوره عن فوزه بكأس العالم 2022 هو المنشور الأكثر إعجابًا على Instagram على الإطلاق، حيث حصد أكثر من 74 مليون إعجاب.

    ومع ذلك، يحمل رونالدو الرقم القياسي لأكثر تعليق حصل على إعجابات في تاريخ إنستغرام. فقد حصد تعليقه المرح على إعلان كيليان مبابي انضمامه إلى ريال مدريد، والذي جاء فيه "حان دوري للمشاهدة. متحمس لرؤيتك تضيء ملعب برنابيو. #HalaMadrid"، أكثر من 5 ملايين إعجاب.

  • كلمات ميسي الصادقة عند عودته إلى وطنه

    تحدث ميسي إلى صحيفة سبورت الإسبانية ، وكشف عن عمق المشاعر التي لا يزال يشعر بها تجاه العاصمة الكاتالونية.

    "أريد حقًا العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا"، قال. "أنا وزوجتي وأولادي نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".

    لا يزال ميسي يشعر بألم مستمر بسبب رحيله غير المهيب عن برشلونة، وقد تأثر مرة أخرى وهو يسترجع الذكريات. قال: "بقيت لديّ شعور غريب بعد رحيلي، بسبب الطريقة التي حدث بها كل شيء، لأنني انتهيت بلعب سنواتي الأخيرة بدون جماهير، بسبب الوباء. بعد أن قضيت حياتي كلها هناك، لم أغادر بالطريقة التي تخيلتها، بالطريقة التي حلمت بها.

    "تخيلت، كما قلت، أن ألعب كامل مسيرتي في أوروبا، في برشلونة، ثم، نعم، أن آتي إلى هنا كما فعلت، لأن ذلك كان خطتي، ما أردته. وحسنًا، كان الوداع غريبًا بعض الشيء أيضًا، بسبب الوضع، بسبب كل شيء. لكن حسنًا، أعتقد أن حب الجماهير سيبقى دائمًا، بسبب ما قلت، بسبب كل ما مررنا به".

    ميسي ينتظر وداعاً لائقاً من برشلونة

    على الرغم من أن عودة برشلونة تبدو مستحيلة الآن، إلا أن المالك المشارك لإنتر ميامي، خورخي ماس، وعد بموافقة ميسي على توديعه في كاتالونيا.

    وقال: "لم يكن رحيل ميسي عن برشلونة على هواه، لم يتمكن من توديع النادي الذي استقبله وهو طفل، وأعتقد أن الظروف لم تكن كما أراد ليونيل". "لقد وعدته بأنني سأبذل قصارى جهدي في السنوات القادمة لمنحه الفرصة لتوديع جماهيره في برشلونة. سيذهب إنتر ميامي أو سنقوم بتنظيم مباراة ما".

    يبقي تمديد عقد ميسي مع إنتر ميامي في دوري كرة القدم الأمريكي حتى عام 2028، ليتجاوز عيد ميلاده الأربعين، ومن المتوقع أن يمثل الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث سيسعى الألبيسيليستي للدفاع عن لقبه.