أخبار النصر اليوم | تفوق "من نوع خاص" لكريستيانو رونالدو على ميسي .. والكشف عن عقوبة نواف العقيدي رسميًا

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 15 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    رسميًا.. الكشف عن عقوبة نواف العقيدي بعد أحداث الديربي

    أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، قراراتها بشأن عقوبة نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر؛ وذلك بعد أحداث ديربي الرياض الكبير، ضد الهلال.

    العقيدي تعرض لـ"طرد مباشر"، في الدقيقة 60 من عمر الديربي الذي خسره النصر (1-3)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد لعبة مشتركة مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    "الانضباط" قررت إيقاف العقيدي مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي؛ على خلفية طرده في ديربي الرياض.

    وأشارت اللجنة إلى أن العقوبة المفروضة على حارس النصر؛ تأتي بعدما دوّن حكم الديربي في تقريره، أن العقيدي ارتكب سلوكًا مشينًا بـ"ضرب" نيفيش.

    كواليس النصر.. من أزمة العقيدي وسالم إلى الجلاكتيكوس والسعادة المؤقتة

    معركة "الواتس آب" بين نواف العقيدي وسالم الدوسري! .. وحدة المنتخب السعودي مهددة بسبب الهلال والنصر و"مكالمة السلام الإسبانية" ستنهي كل شيء

    "انقذوا المنتخب السعودي".. بهذه الكلمات؛ وجّه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة إلى الاتحاد المحلي للعبة، بقيادة ياسر المسحل.

    الصرامي طالب اتحاد الكرة السعودي بالتدخل سريعًا؛ من أجل حل الأزمة العنيفة التي اندلعت بين حارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد نادي الهلال سالم الدوسري.

    هذه الأزمة اندلعت بعد ديربي الرياض الكبير؛ والذي شهد تفوق الهلال (3-1) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الجالاكتيكوس الذي أحرج النصر: الهلال ليس الأزمة .. وخافوا على ساديو ماني من "الصدمة الكبرى"!

    يظل نادي النصر حالة فنية تستحق الدراسة؛ صعود وهيمنة، ثم ترنح مفاجئ، ليس هذا الموسم فقط، بل هو سيناريو مستمر منذ سنوات، رغم "كتيبة النجوم" التي يعجّ بها العالمي، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    قرارات عظيمة "بداية من الشامخ ووصولًا لثنائية خالد بن فهد وكريستيانو رونالدو" .. النصر علمنا أن السعادة لا تدوم طويلًا!

    ترجم جمهور النصر في السنوات الماضية، معنى "الوفاء الحقيقي" على أرض الواقع؛ فهم ما يزالوا يساندون ناديهم بقوة، رغم النكسات الرياضية والإدارية المتكررة.

    و"النكسة" هي أن توهم شخصٍ ما، بأن هُناك إنجاز كبير قادم؛ ثم تكون المفاجأة هي الفشل، أو الهزيمة النكراء.

    وجمهور النصر عاش هذا الإحساس أكثر من مرة، على مدار السنوات الماضية؛ فهم يسعدون بقرار ما في ناديهم، قبل أن يتحوّل إلى كابوس حقيقي.

    "تمثال" كريستيانو رونالدو لن يصمد كثيرًا! .. إشارة "الروبو" تعود إليكم أمام الهلال وتبلّد الإحساس يدهش النصراويين

    "إشارات يده، تصرفاته، حركاته، ضحكاته وردات فعله".. كلها أمور تترقبها وتتابعها وسائل الإعلام المختلفة، في كل مرة ينزل فيها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى أرضية المستطيل الأخضر.

    وهذا طبيعي للغاية، وضريبة للشهرة التي وصل إليها رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ حيث كتب تاريخًا سيظل مُخلدًا في عالم كرة القدم، مهما مرت السنوات.

    إنجاز مالي جديد لكريستيانو رونالدو.. ومفاجأة عبدالله الحمدان

    ميسي ليس الثاني وهبوط حاد لنيمار .. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش "الأعلى أجرًا" في 2025!

    بفارق هائل عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا خلال عام 2025.

    إنزاجي لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الهلال .. دليل يبرئ سالم الدوسري من "التمرد" في ديربي النصر!

    ربما لم يكن اتساع فارق النقاط هو العنوان الرئيس فقط، بل إن الديربي الذي شهد انتصار الهلال على النصر، صاحبته أكثر من لقطة مثيرة للجدل؛ ولعلّ أبرزها ما قام به سالم الدوسري، قائد الزعيم، في ليلة الابتعاد في صدارة الدوري.

    مفاجأة | "اللجنة التنفيذية ترفض صفقة عبدالله الحمدان" .. النصر مهدد بعقوبات قاسية على طريقة محمد كنو

    يبدو أن صفقة تعاقد نادي النصر، مع النجم الدولي عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ ستُشعل أزمة قانونية كبيرة، داخل قلعة العالمي.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

