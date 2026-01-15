ميسي ليس الثاني وهبوط حاد لنيمار .. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش "الأعلى أجرًا" في 2025!

بشكل عام، حصلت قائمة أفضل 100 لاعب - إجمالًا - على 6.05 مليار دولار (4.5 مليون جنيه استرليني)، بانخفاض قدره 2.1% عن العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى في قائمة الرجال 37.9 مليون دولار (28.2 مليون استرليني)، فيما تصدرت نجمة التنس كوكو جوف، قائمة الأعلى أجرًا بين النساء في العالم، براتب قدره 37.5 مليون دولار (28 مليون استرليني).
ويتواجد الملاكم المكسيكي الشهير كانيلو ألفاريز، بين رونالدو وميسي، في قائمة الرجال، بعدما أبرم صفقة مُربحة، مع مروجين سعوديين، فيما يمثل لاعبو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة NBA، نسبة 40% من قائمة أفضل 100 لاعب؛ حيث يتصدر ليبرون جيمس، القائمة مرة أخرى، كون أيقونة لوس أنجلوس ليكرز، يحصل على 80 مليون دولار (60 مليون جنيه استرليني) خارج الملعب، علمًا بأن ليبرون كان نجم كرة السلة الأعلى أجرًا على مدار 12 من المواسم الـ13 الماضية، فيما لم يكسر السلسلة سوى ستيف كاري في موسم 2024-2025.
وتأتي بطولة دوري كرة القدم الأمريكية NFL في المرتبة الثانية، بعد دوري كرة السلة الأمريكي، بـ22 لاعبًا ضمن أفضل 100، فيما يأتي باتريك ماهومز، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز، في صدارة لاعبي المسابقة، ثم يليه زملاؤه في مركز قلب الهجوم، جوش ألين وجوستين هربرت.
وتضم كرة القدم 13 لاعبًا في تلك القائمة، فيما يتواجد خمسة لاعبين ضمن ترتيب أفضل 20 مركزًا، علمًا بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يقود الاتحاد في دوري المحترفين السعودي، يأتي في المرتبة السادسة، فيما يتواجد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، خارج قائمة أفضل 10 لاعبين، بينما يحل مهاجم مانشستر سيتي "المتميز" إرلينج هالاند، في المرتبة الـ18.