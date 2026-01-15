ربما لم يكن اتساع فارق النقاط هو العنوان الرئيس فقط، بل إن الديربي الذي شهد انتصار الهلال على النصر، صاحبته أكثر من لقطة مثيرة للجدل، ولعلّ أبرزها ما قام به سالم الدوسري، قائد الزعيم، في ليلة الابتعاد في صدارة الدوري.
إنزاجي لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الهلال .. دليل يبرئ سالم الدوسري من "التمرد" في ديربي النصر!
- Getty Images Sport
سالم الدوسري يصنع الجدل في الديربي
هناك أكثر من لقطة، التي جعلت الجماهير تتساءل "ما الذي يفعله قائد الهلال"، منها ما حدث في الدقيقة 55، على إثر خطأ المدافع محمد سيماكان، بإعاقة مالكوم دي أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم فرانسوا ليتكسييه، احتساب ركلة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التعادل.
هذه اللقطة وما تبعها من مناوشات، تسببت في قيام الحارس نواف العقيدي، بضرب روبن نيفيش أثناء محاولة لاعب الهلال، التقاط الكرة من الشباك.
وبينما كان لاعبو الهلال يتجهون إلى حكم المباراة، للضغط عليه من أجل العودة إلى تقنية الفيديو وإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر، وهذا ما حدث بالفعل، كان سالم الدوسري متجهًا إلى مقاعد البدلاء لشرب الهلال، ليطالبه المدير الفني سيموني إنزاجي، بالعودة إلى الملعب سريعًا من أجل التحدث مع الحكم، بدوره قائدًا للفريق، ومطالبته بمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.
ولكن، كانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 90+4، حينما قرر إنزاجي أن يجري تبديلًا، حيث تلقى سالم الدوسري اتهامات برفض طلب المدرب بسحبه من الملعب، لإشراك الوافد الجديد سلطان مندش، رغم ظهور رقم قائد الهلال على لوحة التبديل، قبل أن يتم تعديل الرقم، وإخراج المهاجم داروين نونيز، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.
- AFP
حقيقة تمرد الدوسري وعقوبة إنزاجي
وبين ما تردد حول "تمرد" سالم الدوسري، وقرار إنزاجي بتوقيع عقوبة عليه، خرج الإعلامي الرياضي معن القويعي، ليرد على كل تلك الأحاديث، كاشفًا عن الحقيقة وراء واقعة قائد الهلال في الديربي.
وقال القويعي، عبر منصة (إكس)، إن سالم الدوسري لم يكن المرشح للتبديل، وإن ظهور رقمه في لوحة التبديل، كان خطأ من قِبل المسؤول بتسليم الورقة للحكم الرابع.
واستشهد القويعي برد فعل المدير الفني سيموني إنزاجي، الذي ركض للحكم الرابع، وطلب تغيير الرقم مباشرة، وأيضًا الإشارة إلى الدوسري بالاستمرار باللعب، ما يؤكد ذلك الأمر، مضيفًا "سالم الدوسري نموذج للاعب السعودي المنضبط، ولا يمكن أن تصدر منه مثل هذه التصرفات".
وأضاف القويعي أن ما تردد حول توقيع عقوبة على سالم الدوسري، عقب ديربي النصر، غير صحيح أيضًأ، مؤكدًا أن اللاعب كان مصابًا، وتواجد في مستشفى الحبيب "العليا"، خلال الساعات الماضية، وأجرى آشعة طبية أثبتت إصابته.
- Getty Images Sport
الهلال يوسع فارق الصدارة مع النصر
في قمة شهدت نقطة تحول كبير، بطرد الحارس نواف العقيدي، الذي قلب الطاولة على النصر، نجح الهلال في استغلال تلك اللقطة المحورية، ليحوّل تأخره بهدف لفوز عريض بنتيجة (3-1)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وبينما كان النصر متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 42، تمكن سالم الدوسري من تعديل كفة النتيجة من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 57، فيما واصل الهلال طريقه نحو الثلاثية، عن طريق محمد كنو وروبن نيفيش - من ركلة جزاء ثانية - في الدقيقتين 81 و90+2.
واستغل الهلال تعثرات النصر، ليوسع فارق الصدارة إلى "7" نقاط، ويتربع في قمة دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بينما بقي النصر في الوصافة بـ31 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن التعاون والأهلي، صاحبي المركزين الثالث والرابع.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
- AFP
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.