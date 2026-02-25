Goal.com
Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Al-Nassr 2025-26Getty/GOAL
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | اجتماع مارس لـ"نقل" كريستيانو رونالدو إلى أمريكا.. اعتذار وليد الفراج وتجربة جورج جيسوس الرمضانية

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • اجتماع مارس المرتقب لـ"نقل" كريستيانو رونالدو للدوري الأمريكي

    فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الصرامي أعلن عبر برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، اجتماع بيئة رونالدو مع وفد من نادي أمريكي، في العاصمة الإنجليزية لندن، خلال شهر مارس القادم.

    وأشار الصرامي إلى أن الاجتماع، سيتم على هامش فترة التوقف الدولي لشهر مارس؛ حيث سيكون رونالدو متواجدًا وقتها، مع منتخب بلاده البرتغال.

    وكشف الإعلامي الرياضي عن أنه سيتم مناقشة انتقال الأسطورة الأمريكية، إلى الدوري الأمريكي؛ بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

    واختتم سعود الصرامي تصريحاته؛ بالقول: "هذه المعلومات حصلت عليها من الفريق البرتغالي الذي يعمل داخل النادي.. أتمنى فقط أن يبقى رونالدو مع النصر، حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027".

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    سقوط نصر 21 تحت أنظار جوج جيسوس.. وسعد حقوي الأفضل!

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | سقوط النصر تحت أنظار جورج جيسوس.. وهلال الشلهوب يخطف الزعامة في مباراة "المشهد المشين"

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | سقوط النصر تحت أنظار جورج جيسوس.. وهلال الشلهوب يخطف الزعامة في مباراة "المشهد المشين"

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "حصل على معاملة خاصة من كريستيانو رونالدو".. نجم النصر يتقدم 10 مواهب خطفت الأنظار في شهر فبراير

    بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

  • Waleed Al-Farraj Prince Abdulrahman bin Saudsocial gfx

    النصر بين اعتذار وليد الفراج وتجربة جورج جيسوس الرمضانية

    الثمن سيكون غاليًا: "طفولية" إيفان توني قد تمنح الهدايا للنصر والهلال.. وزميله في الأهلي "سيرقص على الأنقاض"

    بينما تنتظر جماهير عملاق جدة الأهلي، من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، أن يقود الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب منذ سنوات طويلة؛ قد يتسبب هذا اللاعب المُتألق، في ضياع الحلم الكبير.

    "كنت مضطرًا للرد على الاتهامات الخطيرة" .. وليد الفراج يعتذر لأسرة الراحل عبدالرحمن بن سعود بعد تكذيبه في حديث جدلي

    بعدما سيطر الإعلامي وليد الفراج، على الحدث في الوسط الرياضي السعودي، عقب ظهوره الأخير عبر برنامج "الليوان"؛ خرج للاعتذار إلى أسرة الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود، الرئيس التاريخي للنصر.

    فيديو | "سأذبح نفسي وأركض في الشارع".. شراحيلي يكشف أسرار الجيل الذهبي للنصر ويطالب رونالدو باللقب!

    أثار لاعب خط وسط نادي النصر السعودي السابق شايع شراحيلي، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد ظهوره في تسجيل مرئي، يتحدث فيه عن الفارق بين الجيل الذي توج بلقب الدوري عامي 2014 و2015 والفريق الحالي. 

    جيسوس عن تجربته الرمضانية في النصر: ما أراه هنا يشبه ما يحدث بالبرتغال ليلة 24 ديسمبر

    خرج جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي؛ من أجل الحديث عن تجربته في شهر رمضان، خلال مقاله الأسبوعي عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

    "عدم عدالة المنافسة وسخرية من ممارسة اليد والطائرة في مباريات دوري روشن".. روبن نيفيش ينفجر بعد تعادل الهلال مع التعاون

    خرج النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، بتصريحات مثيرة للجدل؛ وذلك بعد التعادُل مع التعاون، مساء يوم الثلاثاء.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" مؤقتًا في جدول الترتيب، برصيد 55 نقطة من 22 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة" من 23 لقاءً.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

