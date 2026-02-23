"كنت مضطرًا للرد على الاتهامات الخطيرة" .. وليد الفراج يعتذر لأسرة الراحل عبدالرحمن بن سعود بعد تكذيبه في حديث جدلي

ظهر وليد الفراج أول أمس الأحد، عبر برنامج "الليوان"، وتطرق المقدم عبدالله المديفر لخلافه السابق مع الأمير عبدالرحمن بن سعود.

الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي وافته المنية عام 2004، كان يعد أحد المؤسسين في تاريخ النصر، والذي ترأس النادي حوالي 40 عامًا، وهو من اختار شعار الجزيرة العربية، وقاد فارس نجد للعديد من البطولات.

أما عن رحلة الفراج مع الأمير عبد الرحمن فقد تخللتها بعض الأحداث الجدلية، بين اتهام وليد بتعمد "سب" النصر، عبر خطاب رسمي، فيما جاء الفراج ليوجه ردًا عليه أثار حالة من الهجوم لدى جماهير العالمي.

وكان الأمير عبد الرحمن بن سعود، قد وجه اتهامًا إلى وليد الفراج، بخطاب بخطّ يده، وهو يطلب إعطائه "5" مواد خبرية تحمل سبًا للنصر.

وخلال ظهوره عبر برنامج "الليوان" مع عبد الله المديفر، قال وليد الفراج إن هذا الخطاب مزور، والأمير عبد الرحمن بن سعود كان يعلم بذلك، فيما ألمح بأنه أراد أن يثير هذا الخطاب في الوسط الرياضي، بعد المداخلة العنيفة التي وقعت بينهما في إحدى البرامج التليفزيونية، مضيفًا "لا أحد يكتب لمراسل في خطاب كلمة (سبّ)، هذه لا تتسق في اللغة العربية".

للاطلاع على تصريحات وليد الفراج كاملة