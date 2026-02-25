Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "حصل على معاملة خاصة من كريستيانو رونالدو".. نجم النصر يتقدم 10 مواهب خطفت الأنظار في شهر فبراير

دوري جوّي مسابقة مليئة بالمواهب الكروية الرائعة..

بينما تتجه أنظار العالم أجمع، إلى النجوم الكبار القادمين من الملاعب الأوروبية إلى المملكة العربية السعودية؛ يثبت دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، أن الرهان الحقيقي يكمن في "الذهب الأخضر".

"الذهب الأخضر" أو المواهب السعودية الشابة، لم تكتفِ بمجرد اللعب في مسابقة حديثة تم إطلاقها في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بل أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر، لإثبات موهبتها الكروية الكبيرة.

وإذا نظرنا إلى شهر فبراير من عام 2026، سنُشاهد أن دوري جوّي للنخبة قدّم لنا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، معظمها من أبناء المملكة وبعضها من المحترفين الأجانب؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • 10/ جاسم الباشا - العدالة

    نجح جاسم الباشا، مهاجم فريق العدالة تحت 21 عامًا؛ في إظهار موهبته الكبيرة في دوري جوّي للنخبة، خلال شهر فبراير من عام 2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الباشا سجل هدفين، خلال شهر فبراير؛ ليُساعد العدالة في تحقيق 7 نقاط من أصل 12 ممكنة، بمسابقة دوري جوّي للنخبة.

    ويمتلك مهاجم العدالة الشاب، العديد من المُميّزات المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رأس حربة تقليدي داخل منطقة الـ18؛ ولكنه يجيد المشاركة في بناء اللعب عند خروجه من الصندوق.

    * ثانيًا: من المهاجمين الذين لا يبخلوا عن تقديم المساعدات الدفاعية لفريقه.

    ولا تزال لقطة "المساعدة الدفاعية" التي قام بها الباشا، في مباراة العدالة والهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، تخطف الأنظار.

    وقتها.. قام جاسم الباشا بإبعاد هدف محقق للهلال، من خط مرمى فريقه؛ وبطريقة أكروباتية أكثر من رائعة.

  • 9/ جيفرسون راموس - الفتح

    الجناح الرأس أخضري جيفرسون راموس، كان نجم فريقه الفتح تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير من عام 2026.

     راموس نجح في تسجيل هدفين في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير؛ أهمهما ضد نادي النصر، في الجولة السادسة عشر.

    ويمتلك راموس البالغ من العمر 20 سنة، العديد من المُميّزات الرائعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السرعة والمهارة اللتين يتطلبهما نجاح أي جناح.

    * ثانيًا: استغلال رائع لعرضيات زملائه في الكرات الثابتة.

    * ثالثًا: تنفيذ جيد جدًا لركلات الجزاء.

    وبفضل تألُق جيفرسون راموس، وباقي زملاءه بالطبع؛ يحتل نادي الفتح "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، بعد مرور 16 جولة حتى الآن.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • 8/ أليخاندرو فيرجاس - القادسية

    الإسباني أليخاندرو فيرجاس، مدافع نادي القادسية؛ كان أحد نجوم دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير 2026.

    ويعود الفضل إلى أليخاندرو تحديدًا، في التحسُن الكبير للقادسية مؤخرًا، رغم البداية الكارثية في شهر فبراير، بالخسارة (2-5) أمام النصر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قيادة دفاع القادسية تحت 21 عامًا؛ بشكلٍ ممتاز.

    * ثانيًا: مساعدات هجومية مؤثرة؛ حسمت بعض النقاط.

    ويكفي القول إن أليخاندرو، سجل 3 أهداف مع فريق القادسية تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير فقط. 

  • 7/ عمار الغامدي - الاتحاد

    واصل عمار الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد، تميُّزه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    الغامدي سجل 3 أهداف، مع الاتحاد تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير 2026؛ وهو ما لفت أنظار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

    كونسيساو قام باستدعاء الغامدي، للتدرب مع الفريق الأول، خلال الفترة الماضية؛ في تمهيد للاعتماد عليه، مستقبلًا.

    وأساسًا.. الغامدي يُنافس بقوة على لقب هداف دوري جوّي للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث سجل 11 هدفًا في 16 جولة، حتى الآن.

  • 6/ حيدر عبدالكريم - النصر

    تعاقد نادي النصر مع النجم العراقي حيدر عبدالكريم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.

    إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول، لا يزال لم يعتمد على عبدالكريم بشكلٍ كبير، في الموسم الرياضي الحالي.

    وبناء على ذلك؛ شاهدنا حيدر يُشارك مع فريق النصر تحت 21 عامًا كثيرًا، حيث أظهر مُميّزات رائعة كالتالي:

    * أولًا: ربط مُبهر بين الخطوط الثلاث "وسط، دفاع وهجوم".

    * ثانيًا: إضافة مُميّزة داخل منطقة الـ18 للخصوم.

    * ثالثًا: حاسة تهديفية رائعة أمام المرمى.

    وكلل حيدر عبدالكريم مستواه الرائع مع فريق النصر تحت 21 عامًا؛ بتسجيل هدفين في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر فبراير.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • 5/ مؤيد الشراري - النجمة

    أثبت مؤيد الشراري نفسه؛ كواحد من أفضل المهاجمين على الإطلاق، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الشراري سجل 3 أهداف مع فريق النجمة تحت 21 عامًا، بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك خلال شهر فبراير 2026.

    وإجمالًا.. يمتلك الشراري 8 أهداف في مسابقة دوري جوّي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مع كثير من المُميّزات الرائعة، على النحو التالي:

    * أولًا: مهاجم يتحرك كثيرًا بين العمق والأطراف.

    * ثانيًا: مشاركة مُميّزة في بناء اللعب.

    * ثالثًا: مهارات جيدة في المراوغة.

    وخلال شهر فبراير؛ ساهم مؤيد الشراري في الفوز الكبير الذي حققه النجمة (4-3) على فريق الاتحاد تحت 21 عامًا، وتحديدًا في الجولة 15 من دوري جوّي.

  • 4/ تركي الغميل - الهلال

    قاد تركي الغميل من خلال مستواياته الرائعة، خلال شهر فبراير 2026، فريق الهلال تحت 21 عامًا؛ لتصدُر دوري جوّي للنخبة.

    الهلال خطف "صدارة" دوري جوّي، بعد نهاية الجولة 16؛ حيث لعب الغميل دورًا كبيرًا في ذلك، سواء بأهدافه أو مساعداته لزملائه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وأحرز الغميل هدفين مع الهلال تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير؛ مع إظهار مُميّزات أكثر من رائعة، على النحو التالي:

    * أولًا: التمركز الرائع فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: التحرك المستمر في العمق وعلى الأطراف.

    * ثالثًا: فتح المساحات إلى زملائه في الهلال.

    * رابعًا: تسديدات قوية على مرمى الخصم.

    واستحق الغميل نجومية فريقه، في شهر فبراير؛ بالرغم من تألُق الكثير من الأسماء الأخرى، خاصة علي المهداوي ومحمد زيد وغيرهما.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • 3/ جلال السالم - الاتفاق

    جلال السالم، مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًا؛ أحد أبرز نجوم دوري جوّي للنخبة على الإطلاق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وحافظ السالم على مستواه الفني الكبير، منذ بداية الموسم تقريبًا؛ وهو ما أظهره مرة أخرى في شهر فبراير 2026، الذي سجل فيه 4 أهداف.

    ويتصدر السالم قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 12 هدفًا بعد 16 جولة؛ وذلك بالتساوي مع باسم العريني، مهاجم نادي التعاون.

    ويتمتع مهاجم الاتفاق بعديد المُميّزات الكروية الرائعة؛ وهو ما يُمكن استعراضه في السطور التالية:

    * أولًا: ذكاء كبير في التحرك خلف المدافعين؛ مع استغلال تمريرات زملائه البينية.

    * ثانيًا: لعب دور "المحطة" لزملائه؛ حيث كثيرًا ما يعود إلى منتصف الملعب لاستلام الكرات.

    * ثالثًا: إجادة كبيرة في فتح المساحات إلى زملائه؛ من خلال سحب المدافعين معه.

  • 2/ فايز هوساوي - الحزم

    برز فايز هوساوي، نجم فريق الحزم تحت 21 عامًا، بشكلٍ كبير للغاية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك خلال شهر فبراير 2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    هوساوي أبدع من جميع النواحي، خلال هذا الشهر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 4 أهداف في دوري جوّي، خلال شهر فبراير.

    * ثانيًا: إظهار مهارات فردية رائعة، في حالات "1 ضد 1".

    * ثالثًا: نضج تكتيكي كبير، في التحرك بالعمق والأطراف.

    واستحق هوساوي أن يُنافس بقوة على "نجم شهر فبراير"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

  • 1/ سعد حقوي - النصر

    نجم شهر فبراير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ هو سعد حقوي، مهاجم نادي النصر.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    حقوي اسم ليس بغريب على جماهير النصر أبدًا؛ فقد ظهر في 5 مباريات رسمية سابقة، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    ليس هذا فقط.. صنع حقوي تاريخًا شخصيًا لنفسه؛ عندما قدّم تمريرة حاسمة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة النصر ضد الخليج الموسم الماضي.

    وآنذاك.. اعترف رونالدو بـ"فضل" حقوي في الهدف؛ حيث قام بالإشارة إلى اللاعب، مع مطالبة الجماهير بتحيته بدلًا منه.

    ومؤخرًا.. أبرز هذا المهاجم الشاب إمكاناته الكبيرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 4 أهداف في دوري جوّي خلال شهر فبراير.

    * ثانيًا: المرونة التكتيكة الكبيرة بالتحرك بين العمق والطرف.

    * ثالثًا: ثنائيات رائعة مع زملائه في خط هجوم النصر.

    * رابعًا: التحرك الرائع خلف دفاعات الخصم.

    وينتظر جمهور النصر استمرار انفجار حقوي، خلال الفترة القادمة؛ حتى يعود للظهور مع الفريق الأول مجددًا، كأحد أبرز المواهب داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

0