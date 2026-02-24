الثمن سيكون غاليًا: "طفولية" إيفان توني قد تمنح الهدايا للنصر والهلال.. وزميله في الأهلي "سيرقص على الأنقاض"

بينما تنتظر جماهير عملاق جدة الأهلي، من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، أن يقود الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب منذ سنوات طويلة؛ قد يتسبب هذا اللاعب المُتألق، في ضياع الحلم الكبير.

نعم.. خلف الأهداف التي يسجلها، واللمسات الفنية التي يُقدّمها؛ طفت على الساحة تصرفات "طفولية" من توني، قد تؤدي إلى حرمان الأهلي منه لعدة مباريات.

توني قام بحركة مشينة، خلال مشادته مع المغربي جمال حركاس، لاعب نادي ضمك؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري، والتي لُعِبت يوم أمس الإثنين.

هذه الحركة التي قام بها المهاجم الأهلاوي، ظهرت عبر الناقل الرسمي؛ وهو الأمر الذي دفع المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، للتأكيد على إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وإذا تدخلت لجنة الانضباط - حسب القحطاني دائمًا -؛ سيكون إيفان توني مُهددًا بـ"الإيقاف" 3 مباريات كاملة.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ تأثير تصرف توني "الطفولي" على الأهلي، سواء من الناحية السلبية أو الإيجابية..