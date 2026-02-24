Goal.com
أحمد فرهود

الثمن سيكون غاليًا: "طفولية" إيفان توني قد تمنح الهدايا للنصر والهلال.. وزميله في الأهلي "سيرقص على الأنقاض"

توني أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي..

بينما تنتظر جماهير عملاق جدة الأهلي، من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، أن يقود الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب منذ سنوات طويلة؛ قد يتسبب هذا اللاعب المُتألق، في ضياع الحلم الكبير.

نعم.. خلف الأهداف التي يسجلها، واللمسات الفنية التي يُقدّمها؛ طفت على الساحة تصرفات "طفولية" من توني، قد تؤدي إلى حرمان الأهلي منه لعدة مباريات.

توني قام بحركة مشينة، خلال مشادته مع المغربي جمال حركاس، لاعب نادي ضمك؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري، والتي لُعِبت يوم أمس الإثنين.

هذه الحركة التي قام بها المهاجم الأهلاوي، ظهرت عبر الناقل الرسمي؛ وهو الأمر الذي دفع المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني، للتأكيد على إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وإذا تدخلت لجنة الانضباط - حسب القحطاني دائمًا -؛ سيكون إيفان توني مُهددًا بـ"الإيقاف" 3 مباريات كاملة.

ونستعرض في السطور القادمة من ناحيتنا؛ تأثير تصرف توني "الطفولي" على الأهلي، سواء من الناحية السلبية أو الإيجابية..

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إيفان توني.. سلاح الأهلي "الفتاك" تهديفيًا

    المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ هو هداف دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، حتى الآن.

    توني يمتلك في رصيده 23 هدفًا؛ سجلها في 22 مباراة شارك فيها بمسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    أي أن إيقاف المهاجم الإنجليزي إذا حدث؛ سيعني فقدان الأهلي لاعبًا، مضمون أن يسجل في كل مباراة.

    وأساسًا.. توني سجل في 11 من آخر 13 مباراة شارك فيها، بمسابقة دوري روشن السعودي؛ وهو ما يؤكد ما ذكرناه في السطور الماضية.

    * أرقام إيفان توني مع الأهلي في دوري 2025-26:

    - مباريات: 22.

    - دقائق: 1.850.

    - مساهمات تهديفية: 28.

    - أهداف: 23.

    - تمريرات حاسمة: 5.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هدايا إلى النصر والأهلي بسبب إيفان توني

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. إيقاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني إذا حدث؛ سيكون في وقتٍ حساس من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، خاصة أن النادي الأهلي مُقبل على مباريات في غاية الصعوبة.

    وإذا افترضنا أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ستصدر عقوبة "الإيقاف" 3 مباريات على توني، مثلما قال المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني؛ فهذا سيعني أنه سيغيب عن هذه المباريات:

    * الجولة 24: الرياض ضد الأهلي.

    * الجولة 25: الأهلي ضد الاتحاد.

    * الجولة 26: القادسية ضد الأهلي.

    والقادسية واحد من أفضل أندية الدوري حاليًا؛ لذلك.. سيحتاج الأهلي إلى كافة أسلحته وخاصة توني، إذا أراد الخروج بالنقاط الثلاث.

    أما ديربي جدة ضد الاتحاد؛ فهو دائمًا ما يكون مفتوحًا لكل الاحتمالات مهما كان حال الناديين، ومن هُنا فإن الأهلي في حاجة ماسة لتواجد توني معه.

    وخسارة أي نقطة في دوري روشن، خلال المرحلة الحالية؛ قد تكلف خسارة اللقب في النهاية، في ظل اشتداد المنافسة بين أكثر من فريق "النصر، الهلال، الأهلي والقادسية".

    أي أن النصر والهلال سيستفيدا كثيرًا؛ من غياب توني عن الأهلي، قد تقرب أحدهما من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026. 

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فقدان إيفان توني حلمه الشخصي الكبير!

    بعيدًا عن الأهلي.. المهاجم الإنجليزي إيفان توني نفسه؛ قد يخسر الكثير فرديًا، إذا تم "إيقافه" لـ3 مباريات مثلًا.

    ومنذ أن انضم إلى الأهلي صيف 2024؛ وتوني أعلن رغبته القوية، في التتويج بلقب هداف دوري روشن السعودي.

    وخسر المهاجم الإنجليزي لقب هداف دوري روشن السعودي، الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ بفارق هدفين فقط عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    أما في الموسم الحالي 2025-2026؛ فهو أقرب للتتويج بلقب الهداف، وإن كان الصراع مشتعل للغاية.

    * صراع هدافي دوري روشن السعودي الموسم الحالي:

    - 1/ إيفان توني "الأهلي": 23 هدفًا.

    - 2/ خوليان كينيونيس "القادسية": 22 هدفًا.

    - 3/ كريستيانو رونالدو "النصر": 20 هدفًا.

    لذلك.. غياب توني عن أي مباراة؛ قد يكلفه خسارة اللقب الفردي الذي يتمناه، في الملاعب السعودية.

  • Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فراس البريكان سيرقص على "أنقاض توني"

    بعد كل ما ذكرناه.. يجب الإشارة إلى نقطة إيجابية واحدة في النادي الأهلي؛ إذا ما تم إيقاف المهاجم الإنجليزي إيفان توني، خلال الفترة القادمة.

    هذه النقطة؛ قد تتمثّل في استعادة المهاجم المحلي فراس البريكان، مستواه الغائب منذ فترة طويلة مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    البريكان أصبح حبيسًا لـ"دكة البدلاء"، في معظم مباريات الأهلي؛ كما أنه يُشارك على الجناح أو كمهاجم مُتأخر، في الدقائق التي يلعبها.

    وبالتالي.. إذا تم إيقاف توني في الفترة القادمة؛ لن يكون أمام المدير الفني الألماني للنادي الأهلي ماتياس يايسله، إلا إشراك البريكان في مركزه الأساسي كـ"مهاجم صريح".

    وقتها.. قد يستعيد البريكان حاسته التهديفية الغائبة، أو ما يُمكن تسميته بـ"الرقص على أنقاض أزمة توني"؛ وهو ما قد يُفيد اللاعب والأهلي معًا، على النحو التالي:

    * أولًا: تعزيز البريكان من مكانته كـ"مهاجم أساسي" للمنتخب السعودي؛ قبل كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: استعادة الأهلي لأفضل نسخة من البريكان؛ ليكون خيار فتاك في الدكة بمرحلة الحسم.

    إلا أنه إذا لم يتمكن البريكان، من استعادته حاسته التهديفية الغائبة، مع "إيقاف" توني؛ فإن الأهلي سيدفع الثمن غاليًا جدًا، كما ذكرنا.

