أخبار النصر اليوم | أزمة قانونية بعد تخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو .. وخطة الميركاتو الشتوي المثيرة!

"البعض ينتظره بشكوى رسمية" .. قرار فيفا بتخفيف عقوبة رونالدو بمونديال 2026 سيضعه في أزمة قانونية!

كريستيانو رونالدو سيكون حرًا في المشاركة بكأس العالم الصيف المقبل بعد تعليق الفيفا لعقوبة البطاقة الحمراء، لكن منافسي البرتغال قد يلجأون للطريق القانوني للطعن في هذا القرار.

بجانب كرة القدم .. كريستيانو رونالدو ينضم إلى فنون القتال المختلطة!

كريستيانو رونالدو يخطو خطوة نحو عالم رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، حيث أعلن النجم البرتغالي، عن الانضمام إلى مشروع جديد بالتعاون مع إيليا توبوريا، أسطورة (UFC).

المعركة الحادية عشر | في أي عام نحن؟ ميسي يعيد إحياء نسخته "المتوحشة" ورونالدو أحرجنا بلقطة أيقونية!

لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.

المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.

أسماء مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي وهاري كين وغيرهم يتصدرون الساحة حاليًا، وهم الأقرب للمنافسة على الجوائز الفردية وأبرزها الكرة الذهبية، لذلك عملنا على إيجاد مكانًا ما ليتنافس فيه ميسي ورونالدو بعيدًا عن كل هؤلاء.