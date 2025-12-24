أخبار النصر اليوم | مفاجأة جيسوس حول إصابة سيماكان، وحسم الجدل حول تغيير نظام المواليد في يناير

أكد ويسلي جناح النصر أنه وفريقه يستهدفون الفوز بدوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزوراء العراقي مساء اليوم في الرياض.

ويسلي ظهر بجانب المدرب جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة يوم أمس، وقال عن اللقاء "استعدينا جيدًا للمباراة، قضينا وقتًا طويلًا دون لعب وهو ما يزيد من أهمية المباراة. لدينا فترة حاسمة في يناير الماضي، نريد الفوز باللقب لإسعاد الجمهور".

أضاف "نعد جمهورنا بتقديم أداء مميز أمام الزوراء، وبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. ننتظر من جمهورنا ملء المدرجات وخلق أجواء رياضية رائعة في ملعب الأول بارك".

وأشاد اللاعب البرازيلي أخيرًا بمقر تدريبات الفريق السعودي الجديد، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هذا لا يعني سوء حالة المقر القديم.