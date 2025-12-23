"كريستيانو رونالدو كان سيترك أثرًا أكبر" .. نجم إنتر ميامي السابق يُقلل من تأثير ميسي في الدوري الأمريكي

يواصل كبار النجوم التوافد على مباريات إنتر ميامي، فيما ترتفع أسعار التذاكر بشكل كبير كلما كان عرض ميسي في المدينة، لكن النجم الأمريكي السابق بريك شيا، الذي لعب لإنتر ميامي ومنتخب الولايات المتحدة، قال لموقع Jackpot City Casino إن كرة القدم في أمريكا الشمالية أضاعت فرصة كبيرة بعدم التعاقد مع رونالدو بدلًا من ميسي.

حيث قال "أعتقد أن كريستيانو رونالدو كان سيترك تأثيرًا أكبر في الدوري الأمريكي من ليونيل ميسي. لا أقصد التقليل من ميسي، لكنه يبدو شخصًا منزليًا وهادئًا جدًا، ولا يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة حتى الآن. بينما رونالدو أكثر انفتاحًا، ويظهر أكثر أمام الجمهور والإعلام".

أضاف "لذلك أعتقد أن مجرد تحدثه اللغة وإجرائه المقابلات كان سيمنحه تأثيرًا أكبر بشكل تلقائي. أتحدث هنا عن الأمور خارج الملعب فقط، لا أعلم ما إذا كان سيحقق نفس الأرقام، لكن من حيث التأثير العام؟ نعم، كان سيترك بصمة أكبر."

كما أُشير إلى احتمال اجتماع رونالدو وميسي مجددًا في أمريكا، بعدما كانا خصمين شرسين في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال المدرب الهولندي رينيه مولنستين، مساعد مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي عمل مع رونالدو في أولد ترافورد "تخيل فقط رؤية ميسي ورونالدو يلعبان في نفس الفريق في ميامي! ستكون مدينة رائعة لهما، وأعتقد أن كريستيانو سيحب الذهاب إلى هناك".

أضاف "ومن ناحية أخرى، سيكون من المذهل إعادة إشعال المنافسة بين ميسي ورونالدو. ولم لا في لوس أنجلوس؟ أعتقد أن كريستيانو قد يختار الانتقال إلى هناك، لأنه سيكون قريبًا من هوليوود، وربما تكون تلك وجهته التالية."