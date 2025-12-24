تمهيدًا لقمم دوري روشن السعودي .. جورج جيسوس يستبعد نادر الشراري ويبتكر حلًا غريبًا لأزمة دفاع النصر أمام الزوراء!

يختتم النصر مساء اليوم على ملعبه، الأول بارك بالرياض، مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 بمواجهة ضيفه الزوراء العراقي.

الفريق السعودي كان قد حجز بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، وكمتصدر لمجموعته الرابعة، وذلك بعد أن جمع 15 نقطة "العلامة الكاملة"، في الخمس جولات الماضية.

جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أكد على أهمية المواجهة مع الفريق العراقي رغم عدم تأثيرها على حسابات التأهل للدور القادم، خاصة لأنها الأولى للفريق بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

ولم يلعب النصر أي مباراة رسمية؛ منذ الفوز (4-0) على استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم 26 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

وأشار جيسوس إلى أن مواجهة الزوراء، ستكون مهمة للغاية للنصر؛ من أجل استرجاع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حساسية المباريات مجددًا.