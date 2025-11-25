أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | استبعاد رونالدو وزميليه من رحلة طاجيكستان، والكشف عن سبب غياب غريب عن مواجهة الخليج
استبعاد رونالدو وزميليه من رحلة طاجيكستان
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتخاذ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قرار باستبعاد كريستيانو رونالدو وزميليه، كينجسلي كومان ونواف العقيدي، من رحلة الفريق إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.
النصر هزم الخليج 4-1 في آخر جولات دوري روشن السعودي، ويستعد حاليًا لمواجهة استقلال دوشنبه يوم الأربعاء القادم في دوري أبطال آسيا 2.
الرياضية أوضحت أن كومان يُواصل العمل وفق برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباريات النصر، فيما جاء قرار استبعاد العقيدي لمنحه قسطًا من الراحة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مواجهة الخليج يوم الأحد الماضي.
ويأتي غياب رونالدو متسقًا مع قرار جيسوس في بداية الموسم إبعاد اللاعب عن مباريات النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 منحه الوقت الكامل للاستشفاء والراحة، حيث غاب النجم البرتغالي عن جميع مباريات فريقه في البطولة القارية حتى تلك التي أقيمت في الرياض.
النصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات، وقد ضمن بالفعل تأهله رسميًا لدور الـ16.
الكشف عن سبب غياب غريب عن مواجهة الخليج
أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن غياب عبد الرحمن غريب عن مواجهة فريقه النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي أمام الخليج جاء بسبب معاناته من آلام بسيطة في مفصل القدم.
وأفادت الصحيفة أن جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، فضّل إراحة الجناح السعودي خوفًا من تفاقم الإصابة، مشيرة إلى أنه سيتواجد في رحلة الفريق المتجهة إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2 بعد زوال تلك الآلام تمامًا.
النصر كان قد هزم الخليج 4-1 ليُعزز صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ27 نقطة من 9 مباريات.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.