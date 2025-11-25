أكد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن كريستيانو رونالدو لا يزال يستحق مكانه في المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2026، مشيرًا ليس فقط إلى أدائه التهديفي الأخير على المستوى الدولي، بل أيضًا إلى "الجوع" الذي يدفع اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات. من المقرر أن يشارك رونالدو في بطولة كأس العالم للمرة السادسة، والتي من المرجح أن تكون الأخيرة له.
"رونالدو غيّر قناعاتي بشأن السبب الرئيسي لاعتزال اللاعبين" .. مارتينيز يُدافع عن مكان نجم النصر في منتخب البرتغال
سجل رونالدو "لا يصدق"
ظهر مارتينيز كضيف محلل في برنامج Sky Sports Monday Night Football، وتحدث بإسهاب عن رونالدو ولماذا لا يزال يمثل ركيزة مهمة للبرتغال، حتى في سن تقاعد معظم اللاعبين منذ فترة طويلة. سيبلغ رونالدو 41 عامًا بحلول موعد كأس العالم، ولديه عقد مع نادي النصر يستمر حتى بعد عيد ميلاده الثاني والأربعين في عام 2027.
قال مارتينيز: "من الواضح أن كل شخص لديه رأي [عن رونالدو]". "ما ألاحظه هو أنه عندما نفوز ويسجل كريستيانو هدفًا أو هدفين، يكون السؤال الذي يطرحه الصحفيون هو: 'ماذا ستفعلون عندما لا يكون كريستيانو موجودًا؟ الفريق يعتمد على كريستيانو بشكل مفرط'. وعندما لا يسجل كريستيانو، يكون السؤال: 'كيف ستفوزون عندما يكون لديكم لاعب يبلغ من العمر 40 عامًا في الفريق؟
بالنسبة لنا، الأمر أسهل من ذلك. إنه يلعب لأنه سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة. سجله مذهل. عندما يدخل معسكر التدريب، يكون مثالًا للاحترافية، يهتم بنفسه، ويستغل كل يوم ليصبح أفضل. ثم هناك فخر اللعب للمنتخب الوطني. إنه اللاعب الوحيد في العالم، في التاريخ، الذي لعب 227 مباراة [دولية].
"هناك جوانب تتعلق بالسلوك الآن. لا أحد يحصل على شيء مجانًا في كرة القدم الدولية. كل لاعب يتمتع بميزة تنافسية مذهلة، وما يضيفه كريستيانو إلى تسجيل الأهداف - لقد تغير كلاعب، فهو لم يعد الجناح البالغ من العمر 18 أو 19 عامًا الذي رأيناه - هو موقفه وشغفه باللعب للمنتخب الوطني. لذا، طالما أنه يتمتع بذلك، فهو مصدر مذهل للإيجابية المعدية في غرفة الملابس".
رونالدو غير قناعاتي بشأن اعتزال اللاعبين
بعد كل ما حققه في مسيرته، أشار مارتينيز إلى أن رونالدو لا يزال مصمماً على التحسن. جسده يخدمه جيداً، وما سيغير ذلك هو عقلية اللاعب فقط.
وأضاف مدرب البرتغال: "لقد أصبح متخصصًا في منطقة الجزاء كلاعب قناص، وهذه هي رغبته في الاستمرار في التحسن". "لطالما اعتقدت أن الجسد هو الذي يتسبب في اعتزال اللاعب. عندما رأيت كريستيانو يعمل، اقتنعت أن العقل هو الذي يتسبب في تقاعد لاعب كرة القدم. جسده يتبع تركيزه وعقليته.
"إنه لا يفعل ذلك من أجل أي شخص [آخر]، بل يفعله من أجل نفسه. عندما نحلل اللاعبين، يمكننا التحدث عن أي جانب، [لكن] لا نحلل أبدًا الرغبة الشديدة. لديه أكبر رغبة شديدة رأيتها في لاعب. عادةً ما يفوز اللاعب بكأس، ولا توجد نفس الرغبة الشديدة في طريقة عمله في اليوم التالي. هو لديه ذلك. لا أعرف ما إذا كان ذلك طبيعياً أم أنه شيء يعمل بجد لتحقيقه، لكنه يمتلك تلك الرغبة الشديدة في ألا يخيب ظن نفسه.
"لا أعتقد أنه بحاجة إلى إثبات أي شيء. أعتقد أنه وصل الآن إلى مرحلة يلعب فيها لنفسه وللأشخاص الذين يحبهم لأنه لا يحتاج إلى إثبات خطأ أي شخص. ما حققه بالفعل كافٍ لترك إرث".
قلة أهداف رونالدو في البطولات الأخيرة
لكن على الرغم من استمرار رونالدو في تسجيل الأهداف لبرتغال بمعدل كبير، بما في ذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية الصيف الماضي ضد إسبانيا، إلا أن سجله في البطولات الدولية الكبرى كان سيئًا بشكل مفاجئ مقارنة بمستوى مسيرته بشكل عام.
لم يسجل نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق سوى ثمانية أهداف في خمس بطولات كأس العالم سابقة، في 22 مباراة. سجله في بطولة أمم أوروبا أفضل، حيث سجل 14 هدفًا في 30 مباراة، لكنه لا يزال 22 هدفًا فقط في أكثر من 50 مباراة في البطولة بالنسبة للاعب يحمل الرقم القياسي العالمي في عدد الأهداف في كرة القدم الدولية للرجال.
سجل رونالدو هدفًا واحدًا فقط في كأس العالم 2022، وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية من قبل المدرب البرتغالي السابق فرناندو سانتوس بعد مرحلة المجموعات. وفي يورو 2024، لم يسجل أي هدف على الإطلاق.
سجل رونالدو المثالي في اللياقة البدنية
لم يغب رونالدو عن أي بطولة دولية بسبب الإصابة، ولم يتغيب عن أي مباراة مهمة خلال 23 عامًا من مسيرته الاحترافية – وهذا عامل رئيسي في تمكنه من خوض أكثر من 1000 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.
سيكون من الضروري أن يحافظ على لياقته البدنية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع السعي في الوقت نفسه للفوز بأول لقب كبير على مستوى النادي منذ مغادرته يوفنتوس في عام 2021.