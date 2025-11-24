Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد واقعة النصر والخليج المثيرة .. الاستشهاد بـ"لقطة علي البليهي" للرد على خضوع الحكام السعوديين لكريستيانو رونالدو

جدل كبير عن علاقة الحكام السعوديين مع نادي النصر ونجومه..

لا تزال ردود الأفعال تتواصل على مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج؛ والتي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء أمس الأحد.

النصر فاز (4-1) على فريق الخليج الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الفريق النصراوي من صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة "العلامة الكاملة"؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب الوصافة.

    لقطة مثيرة بين كريستيانو رونالدو وحكم مباراة النصر ضد الخليج

    وفي هذا السياق.. شهدت مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ لقطة مثيرة بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وحكم الساحة محمد إسماعيل.

    هذه اللقطة أظهرت ودًا كبيرًا بين رونالدو وإسماعيل؛ حيث قام الأسطورة البرتغالية بوضع يده على وجه حكم الساحة، وسط سعادة من الأخير.

    واستخدم البعض هذه الصورة؛ للتأكيد على حصول النصر ورونالدو على معاملة خاصة من الحكام السعوديين، الذين يخضعون للفريق الأصفر وأسطورته البرتغالية - على حد زعمهم -.

    ويعتمد النصر في مبارياته المحلية منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، على الحكام السعوديين؛ وذلك على عكس الأندية المنافسة، وعلى رأسها الهلال.

  • صورة قديمة للرد على خضوع الحكام السعوديين لكريستيانو رونالدو!

    ومن ناحيته.. رد الناقد الرياضي والقانوني خالد الشعلان على من استخدم صورة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع حكم الساحة في مباراة نادي الفتح محمد إسماعيل؛ للتشكيك في قلعة العالمي.

    الشعلان نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، صورة قديمة تجمع علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع حكم الساحة القطري عبدالرحمن الجاسم.

    الصورة تظهر الجاسم وهو يضع يده على وجه البليهي؛ كما ولو كان يحاول تهدئته أو احتواء غضبه، مع سعادة وابتسامة كبيرة.

    وعلق الشعلان على الصورة، بالقول: "الخدود بالخدود تُذكر"؛ في إشارة إلى أن الكثير من الحكام يفعلون مثل هذا التصرف، وليس خضوعًا للنصر ورونالدو تحديدًا.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

