أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | يايسله يستقر على بديل ميلوت أمام الفيحاء، والبليهي ومدافع القادسية مرشحان لدعم الدفاع
البليهي ومدافع القادسية مرشحان لدعم دفاع الأهلي
يسعى النادي الأهلي لدعم دفاعه خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه الأسبوع القادم في دوري روشن السعودي.
وفادت صحيفة عكاظ السعودية أن اللجنة الفنية في النادي تدرس عدة خيارات لدعم الدفاع، يتصدرها مدافع الهلال علي البليهي ولاعب القادسية قاسم لاجامي.
كان الأهلي قد جدد رسميًا عقد ميريح ديميرال وتُشير المصادر المتابعة إلى أنه اتفق مع روجر إيبانيز على تجديد عقده كذلك.
يايسله يستقر على بديل ميلوت أمام الفيحاء
استقر الألماني ماتياس يايسله على بديل إينزو ميلوت خلال مباراة الأهلي والفيحاء في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، والتي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء.
ويغيب لاعب الوسط الفرنسي عن المباراة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، وقد وقع الخيار على السعودي زياد الجهني لتعويضه أمام الفيحاء، وذلك حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.
الصحيفة أكدت أن يايسله كلّف الجهني بمهام خاصة خلال المباراة التي سيغيب عنها كذلك الثلاثي المتواجد في كأس أمم إفريقيا، رياض محرز وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي.
تدشين نشيد الأهلي رسميًا أمام النصر
كشف الإعلامي السعودي وليد سعيد عن خبر سار لجمهور الأهلي المعتاد على الحضور في المدرجات لدعم الفريق.
الإعلامي الأهلاوي كشف عن قرار بتشغيل موسيقى نشيد النادي الأهلي عبر سماعات ملعب الإنماء بجدة، وذلك خلال مواجهة الفيحاء الليلة في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أن النشيد سيُدشن رسميًا وبشكل كامل خلال مواجهة النصر يوم الجمعة القادم.
جمهور الأهلي يحرص دومًا قبل انطلاق المباريات على ترديد نشيد الأهلي "وعبر الزمان.. سنمضي معًا"، وسيكون سعيدًا بأن يُصبح رسميًا.
رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025
وسط مطالبات إيقافه عند حده! .. مغازلة نور الدين زكري للسعوديين بين "الكولسة ومنعه من المرور أمام باب المنتخب"
يواصل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه الأجدر بتولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا لهيرفي رينارد، مؤكدًا أن الاتحاد المحلي يفكر في منحه المهمة.
تصريحات بن زكري أثارت موجة انتقادات حادة، أبرزها من الإعلامي فيصل الجفن مقدم برنامج "ملاعب" عبر إذاعة العربية إف إم، الذي اعتبرها تقليلًا من قيمة الأخضر، مطالبًا بإيقافه عند حده. وأضاف الجفن أن بن زكري يحاول منذ سنوات تسويق نفسه للأندية الكبرى والمنتخب، رغم أنه درّب فرقًا لا تتجاوز المراكز الأخيرة في الدوري.
وما بين تصريحات ابن زكري، والهجوم السعودي الكبير عليه الآن؛ يبقى السؤال: "هل يستحق هذا المدرب قيادة الأخضر بالفعل؟!".
مواقفه الرائعة لا تنتهي .. رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025
رغم أن هذا الأمر ليس جديدًا عليه، إلا أن رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قدم لافتة رائعة، في ظل مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
الجناح الجزائري قدم بداية ولا أروع مع منتخب بلاده، والذي قاده للتأهل مبكرًا إلى دور الـ16، في "كان 2025"، كما يتربع على عرش هدافي البطولة.
ولكن، الحديث هنا عن موقف بطولي جديد، من قِبل رياض محرز، الذي قرر دعم مشجع في لقطة آسرت قلوب الجماهير.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026
موسم الأهلي في 2025-2026
استهلّ الأهلي السعودي موسمه الرياضي 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما توّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية واعدة لموسم مزدحم بالتحديات.
وفي دوري روشن السعودي، يعيش الفريق حالة من التذبذب بين الانتصارات والتعادلات؛ إذ حقق 5 انتصارات وتعادل في 4 مباريات خلال أول 9 جولات، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الفتح بهدفين لهدف في الجولة الـ11 بعد تأجيل الجولة العاشرة.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد بدأ الأهلي مشواره بقلب الطاولة على ناساف الأوزبكي (4-2)، ثم تعادل مع الدحيل (2-2)، قبل أن ينتفض بفوزين متتاليين على الغرافة والسد، ويتعثر مجددًا أمام الشارقة (0-1)، ليعود بقوة بخماسية نظيفة ضد الشرطة العراقي.
كما واصل الفريق حضوره المحلي ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري (1-3).
بقيادة الألماني ماتياس يايسله، يواصل الأهلي البحث عن التوازن بين الطموح المحلي والمجد القاري.