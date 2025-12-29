تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالفيحاء
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الأهلي، نظيره الفيحاء، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة راغبًا في مصالحة أنصاره بعد الخسارة المفاجئة في الجولة المنصرمة أمام الفتح 2-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الفيحاء

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيدرو إيمانويل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والفيحاء في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الفيحاء
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والفيحاء في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الفيحاء

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0