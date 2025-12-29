مواقفه الرائعة لا تنتهي .. رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025

وحسم منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة، بفوزه في أولى جولتين، فيما يتطلع نحو تحقيق العلامة الكاملة، حيث يواجه غينيا الاستوائية، الأربعاء، على ملعب مولاي حسن في الرباط.
مع تأكيد الصدارة، يصبح المنتخب الجزائري في انتظار المتأهل كوصيف للمجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
ووفق نظام البطولة، التي تضم 24 منتخبًا عبر ست مجموعات، فإن المتصدر والوصيف من كل مجموعة، يتأهلان مباشرة إلى ثمن النهائي، مع أربع منتخبات كأفضل "ثالث".
وشارك منتخب الجزائر بـ"الصف الثاني" في كأس العرب 2025، حيث بلغ الدور ربع النهائي، قبل الخروج على يد الإمارات، فيما يلعب المنتخب الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، من أجل المنافسة على النجمة الثالثة.
يأتي ذلك كتحضير كبير لثعالب الصحراء، قبل المشاركة المنتظرة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تعود الجزائر إلى المونديال، بعد غياب عن آخر نسختين، بعد الوقوع في المجموعة العاشرة، برفقة الأرجنتين، حامل اللقب، والأردن والنمسا، فيما صرّح رياض محرز، بأن هذه البطولة ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.