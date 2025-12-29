مواقفه الرائعة لا تنتهي .. رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025

رغم أن هذا الأمر ليس جديدًا عليه، إلا أن رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قدم لافتة رائعة، في ظل مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الجناح الجزائري قدم بداية ولا أروع مع منتخب بلاده، والذي قاده للتأهل مبكرًا إلى دور الـ16، في "كان 2025"، كما يتربع على عرش هدافي البطولة.

ولكن، الحديث هنا عن موقف بطولي جديد، من قِبل رياض محرز، الذي قرر دعم مشجع في لقطة آسرت قلوب الجماهير.