كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حقيقة منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة عدد من اللاعبين مع فريقه، في بطولة كأس العرب 2025.

الدوحة القطرية تستضيف بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر؛ وذلك بمشاركة منتخب الجزائر.

بيتكوفيتش أكد في المؤتمر الصحفي، بعد فوز الجزائر (2-0) على السعودية وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، أن "فيفا" لا يمنع أي لاعب من المشاركة في بطولة كأس العرب؛ مثلما يردد البعض.

وأكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه هو من رفض ضم نجم الأهلي رياض محرز، ومتوسط ميدان الاتحاد حسام عوار، إلى القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العرب؛ وذلك لمنحهما بعض الراحة.

واختتم بيتكوفيتش تصريحاته، بالقول: "كأس أمم إفريقيا على الأبواب؛ لذلك.. من الصعب مشاركة محرز وعوار في البطولة العربية".