Herve Renard Saleh Abu Al Shamat Saudi KSA GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

هيرفي رينارد "الرجل المنفصل عن الواقع" .. دمّر مغامرته الناجحة مع صالح أبوالشامات وعاب على صاحب الفضل!

تصريح من رينارد يستحق الوقوف أمامه، لأنه لا يمت للواقع بصلة نهائيًا!

إما أنه رجل منفصل عن الواقع أو أن الصحفيين أحرجوه لحد اضطره للتحدث كذبًا، هربًا من الموقف ليس أكثر .. أما ما قاله الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، فلا يمت للحقيقة بأي صلة!

رينارد عندما سألوه عن جناح الأهلي صالح أبوالشامات وعدم استدعائه خلال تألقه مع الخليج في الموسم الماضي، أجاب: "تقولون إنني استدعي لاعبي الأندية الكبيرة فقط؟، ما هو تعريف النادي الكبير بالنسبة لكم؟، بالنسبة لي لا يهم في أي نادٍ يلعب اللاعب. لو نظرتم للتشكيلة الحالية ستجدون لاعبين من الخليج، التعاون وغيرهم. هناك العديد من اللاعبين يعملون بشكل جيد".

وأضاف حديثه "الغريب": "العامل الأهم بالنسبة لي هو الاستمرارية، لا يعني شيء أن يؤدي اللاعب لمدة شهر ثم ينخفض مستواه، لذلك الأهم دائمًا الاستمرارية".

حديث غير صادق 100% ولا يتعلق بصاحب الـ23 عامًا نهائيًا، فدعونا نستعرض تفصيلًا أحداث الموسم الماضي والجاري، لنحرجه بالدليل..

  • Saleh Abu Al-Shamat Al Ahli FansSocial gfx/ Goal Arabia

    أبو الشامات بين الخليج والأهلي

    بالرجوع بالزمن للموسم الماضي 2024-2025، حيث فترة تمثيل أبوالشامات لنادي الخليج، فلم يغب الجناح الشاب إلا عن أربع مباريات فقط طوال الموسم الذي خاض به فريقه بشكل عام وقتها 35 لقاء ما بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    في المقابل، شارك صالح في 31 مباراة مع الخليج بواقع 1246 دقيقة، فإن لم يكن أساسيًا في بعض منها، كان يتم الدفع به حتمًا في الشوط الثاني، وفي كل مرة يلفت الأنظار بمهارته العالية، وقدرته على تغيير الشكل الهجومي لفريقه.

    وخلال 30 مباراة شارك بها في دوري روشن 2024-2025، سجل أبوالشامات هدفًا وصنع ستة آخرين، لكن الرقم اللافت أكثر أنه خلق 30 فرصة لزملائه خلال تلك اللقاءات، لولا ضعف اللمسة الأخيرة بفريقه، لأسفرت عن أهداف.

    تلك الأرقام ما هي إلا لمحة بسيطة عما كان يقدمه صاحب الـ23 عامًا مع الخليج، فيما كان تأثيرًا بالملعب يفوق تلك الأرقام بكثير.

    بالانتقال لنسخة ابن وهيب مع الأهلي الذي انضم له في الميركاتو الصيفي الماضي، فخاض 15 مباراة في مختلف البطولات، لم يكن أساسيًا سوى في اثنتين منها فقط، مسجلًا هدفًا وصانعًا لمثله.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-AUSAFP

    عن أي استمرارية يتحدث رينارد!

    بالنظر للأرقام أعلاه – إن كنت غير متابعًا لمباريات الخليج في الموسم الماضي – يمكنك أن تدرك من الوهلة الأولى أي نسخة من أبوالشامات كانت أكثر استمرارية ما بين الخليج والأهلي .. حتمًا تلك التي كانت في الموسم الماضي 2024-2025.

    في الأساس، أقام جمهور الراقي الموسم الجاري ثورة ضد مدربه الألماني ماتياس يايسله، لعدم الاستعانة بخدمات أبوالشامات بشكل أساسي، مطالبين بمنحه فرصة على حساب الجناح الجزائري رياض محرز.

    الألماني نفسه، خرج للدفاع عن نفسه أمام ثورة الجماهير الأهلاوية، معيبًا على صالح الجانب البدني الذي يعيقه عن تقديم 90 دقيقة كاملة بمستوى ثابت بعض الشيء، بل أنه يسقط أرضًا ويطلب التغيير في الشوط الثاني عندما يلعب أساسيًا.

    كل هذا يُبطل حجة رينارد بشأن "عدم استمرارية" أبوالشامات مع الخليج مقارنة بنسخته مع الأهلي.

    ربما كان من الأولى له أن يقول إن المستوى الرائع الذي يقدمه أبوالشامات مع الأهلي رغم دفع يايسله به لدقائق معدودة، لا يتعدى الـ30 دقيقة أبدًا - باستثناء اللقاءين اللذين شارك بهما أساسيًا – هو ما دفعه لتجربته .. وقتها سيكون ردك منطقيًا أكثر يا رينارد!

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    رينارد دمّر "مغامرته" الناجحة مع صالح أبوالشامات

    حقيقةً حتى ما قرأته للتو في السطور أعلاه ليس صحيحًا بنسبة 100%، فكونه "بديل متألق" مع ناديه، ليس دافعًا لمدرب منتخب وطني لاستدعائه، ليكون أحد الركائز الأساسية..

    الأكثر منطقية وواقعية وراء استدعاء هيرفي رينارد لصالح أبوالشامات بعد انتقاله للأهلي وتجاهله خلال فترة تمثيله للخليج؛ هو أنه "لاعب في الأهلي" ليس أكثر .. نعم! هو كذلك..

    المنتخب السعودي في الأساس كان يعاني في الجبهة اليمنى غالبًا، على عكس اليسرى المسيطر عليها سالم الدوسري، فتارةً يعتمد رينارد في الجناح الأيمن على مروان الصحفي، وتارةً أخرى يدفع بعبدالرحمن العبود، ومرة ثالثة يُشرك أيمن يحيى؛ ثلاثي لديه حصانة كونه يمثل رويال أنتويرب البلجيكي، الاتحاد والنصر - على الترتيب - فكيف لرينارد أن يُدخل عليه لاعب من الخليج؟ (لسان حال قطاع عريض من الجماهير)

    لكن الآن، الاعتماد على لاعب من الأهلي، ربما يرفع الضغط عنه حال فشله، بل سيمنحه حصانة جماهيرية لن يحصل عليها بالنظر لشعبية الخليج.

    المثير في الأمر أن تلك المغامرة نجحت بشكل منقطع النظير، لم يتوقعه أحد، بل ونسب الجميع الفضل في ذلك لرينارد .. والآن هو يعيب على لاعبه "باطلًا" أنه لم يكن لديه استمرارية في الخليج!

    هنا همسة في أذن رينارد: "أنت صاحب الفضل في تألق صالح أبوالشامات الحالي وليس ماتياس يايسله من منحه الاستمرارية، ادرك ذلك!".

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    لا تعيب في من رفع الضغط عن نجم المنتخب السعودي الأول وقادك للمونديال!

    أخيرًا في هذا الشأن، على الجميع بمن فيهم هيرفي رينارد أن يعترف أن صالح أبوالشامات لم يحل أزمة عدم ثبات التشكيل في الجبهة اليمنى فقط، إنما حتى حل مشكلة الجبهة اليسرى إلى حد ما..

    سالم الدوسري؛ جناح أيسر المنتخب السعودي وقائده، قدم مستويات متواضعة مع الأخضر طوال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .. هذه هي الحقيقة التي ينكرها بالبعض، لكن التورنيدو حتمًا تأثر بضغط المباريات ما بين الفريق والمنتخب، بجانب اندماجه أكبر مع لاعبي الهلال الأجانب، ما ساعده على التألق بشكل كبير مع الزعيم ومن ثم حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2025 مؤخرًا عن جدارة واستحقاق.

    الانتقادات طوال فترة التصفيات كانت منصبة بشكل كبير على سالم الدوسري، حتى قرر رينارد إدخال صالح أبوالشامات في تشكيلته خلال الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .. ومعه تغير الجانب الهجومي للصقور الخضر كثيرًا.

    أبوالشامات أحدث نشاطًا كبيرًا على الجبهة اليمنى في وقت كان أداء السعودية يتركز بشكل أساسي على جبهة سالم الدوسري، فكانت غالبية الحلول من جهة صالح أمام إندونيسيا والعراق خلال الملحق الآسيوي، حتى عبر الأخضر بسلام منتصرًا 3-2 ومتعادلًا 0-0 – على الترتيب – في المباراتين، ومن ثم خطف بطاقة التأهل المباشر لنهائيات المونديال.

    فإن قلنا إن الفضل يعود لأداء مَن في تأهل السعودية لمونديال 2026؟، سيأتي على القمة الثنائي صالح أبوالشامات والحارس نواف العقيدي، والبقية من بعدهما.

    لذا كان من الأولى لهيرفي رينارد أن يعترف بخطأه في عدم الاعتماد على صالح أبوالشامات مبكرًا، بدلًا من عيبه على مستواه مع الخليج .. في الأخير تحدث الفرنسي ولم يصدقه أحد فأحرج نفسه أكثر!