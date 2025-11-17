هيرفي رينارد "الرجل المنفصل عن الواقع" .. دمّر مغامرته الناجحة مع صالح أبوالشامات وعاب على صاحب الفضل!

إما أنه رجل منفصل عن الواقع أو أن الصحفيين أحرجوه لحد اضطره للتحدث كذبًا، هربًا من الموقف ليس أكثر .. أما ما قاله الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، فلا يمت للحقيقة بأي صلة!

رينارد عندما سألوه عن جناح الأهلي صالح أبوالشامات وعدم استدعائه خلال تألقه مع الخليج في الموسم الماضي، أجاب: "تقولون إنني استدعي لاعبي الأندية الكبيرة فقط؟، ما هو تعريف النادي الكبير بالنسبة لكم؟، بالنسبة لي لا يهم في أي نادٍ يلعب اللاعب. لو نظرتم للتشكيلة الحالية ستجدون لاعبين من الخليج، التعاون وغيرهم. هناك العديد من اللاعبين يعملون بشكل جيد".

وأضاف حديثه "الغريب": "العامل الأهم بالنسبة لي هو الاستمرارية، لا يعني شيء أن يؤدي اللاعب لمدة شهر ثم ينخفض مستواه، لذلك الأهم دائمًا الاستمرارية".

حديث غير صادق 100% ولا يتعلق بصاحب الـ23 عامًا نهائيًا، فدعونا نستعرض تفصيلًا أحداث الموسم الماضي والجاري، لنحرجه بالدليل..