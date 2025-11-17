"بصق على نادينا واتصل بي ليترجاني خلال وجوده في الأهلي" .. مرشح رئاسة الاتحاد السابق يحذر من التعاقد مع عبدالرحمن غريب

عبدالرحمن غريب مرتبط بعقد مع النصر ينتهي بنهاية يونيو من عام 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ بشكل مجاني، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.

التقارير الصحفية أكدت أن النادي العاصمي سيفتح خط التفاوض مع صاحب الـ28 عامًا لتمديد إقامته بالفريق إلا أن اللاعب يشترط تقديم عرض مرضٍ له كي يوافق على توقيع العقود الجديدة.

ووسط هذا، زعمت تقارير أخرى أن الاتحاد والهلال وضعا أعينهما بالفعل على الجناح الأيسر السعودي، بجانب نادي القادسية.