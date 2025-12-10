أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل أزمة إيفان توني .. الاتفاق مع رياض محرز لـ"تجديد عقده" واللاعب يرد على سخرية الجمهور

نجم الأهلي تحت طائلة القانون | نطحة في الوجه وكسر في الأنف .. إلقاء القبض على إيفان توني بعد اعتدائه على مشجع!

لم يقض الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي، إجازة سعيدة بعدما منحه المدير الفني الألماني ماتياس يايسله فترة راحة سلبية؛ على خلفية توقف المنافسات في المملكة العربية السعودية، حيث ألقت الشرطة القبض عليه!.

من تخريب سيارته إلى سقوطه في قبضة الشرطة! .. عندما تصبح "لندن المكروهة" نقطة حاسمة في مستقبل إيفان توني مع الأهلي

عندما يُقرر لاعب ما الانتقال من نادٍ إلى آخر، هُناك مجموعة من العوامل التي يضعها في الحُسبان؛ مثل اسم الفريق ومشروعه الرياضي، بالإضافة إلى دقائق اللعب التي سيتحصل عليها.

لكن أيضًا.. هُناك بعض اللاعبين يختارون ناديًا على حساب آخر؛ بسبب تفضيلهم للعيش في مدينة بعينها.

بمعنى.. إذا كان هُناك أكثر من نادٍ كبير يتنافس على لاعب ما مثلًا، وهذا النجم لا يُفضل فريق على آخر رياضيًا واقتصاديًا؛ فهُنا قد تلعب المدينة دورًا حاسمًا، في اختياره.