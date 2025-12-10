"كبر سني لكن لم أتحول لطفل!" .. رياض محرز يعلق بعد سخرية جمهور الأهلي من "فيديو التدريبات" واتهامه بضعف اللياقة

بدأ الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بروح مختلفة وحضور قوي أكد عودته إلى موقعه الطبيعي بين فرق الصف الأول، بعدما استهل مشواره بالتتويج بكأس السوبر السعودي. وجاء اللقب بعد مشوار مميز، بدأه بانتصار عريض على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم النهائي أمام النصر بركلات الترجيح، في مباراة أظهر خلالها الفريق انسجامًا فنيًا وذكاءً تكتيكيًا واضحًا تحت قيادة جهازه الفني.

ورغم البداية المُبشرة، إلا أن مسار الأهلي خلال الموسم اتسم بتذبذب واضح في النتائج؛ فالفريق يقدم عروضًا قوية في بعض اللقاءات، بينما يفقد نقاطًا مهمة في مواجهات كان يُتوقع أن يحسمها بسهولة، ما وضع علامات استفهام لدى الجماهير حول قدرة الفريق على الحفاظ على نسق ثابت.

وجاءت الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي بطولة كأس القارات للأندية لتزيد من حالة القلق، خصوصًا أنها حرمت النادي من فرصة تحقيق لقب دولي جديد. وفي المقابل، واصل الأهلي مشواره بنجاح في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي العربي والباطن، ثم تجاوز القادسية في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3) وحُسمت بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا في نصف النهائي بانتظار مواجهة مرتقبة.

أما في دوري روشن السعودي، فقد نجح الأهلي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، آخرها الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، وقبله الانتصار المهم على الاتحاد بهدف رياض محرز. ورفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

ورغم أن الأهلي لم يتذوق الخسارة في الدوري حتى الآن، إلا أن تعادلاته مع الاتفاق والهلال والشباب والرياض أفقدته ثماني نقاط ثمينة، وجعلته أقرب للمنافسة على مقعد آسيوي أكثر من كونه مرشحًا جديًا للقب، ما لم يُحسن معالجة فترات التراجع خلال الجولات المقبلة.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، حامل اللقب، بدأ الفريق مشواره بقوة بعد فوز مقنع على ناساف كارشي (4-2)، لكنه اكتفى بالتعادل في الجولة الثانية أمام الدحيل (2-2). بعد ذلك، استعاد الأهلي عافيته بفوزين متتاليين على الغرافة برباعية نظيفة وعلى السد بنتيجة (2-1)، قبل أن يتعرض لصدمة غير متوقعة بالخسارة أمام الشارقة بهدف دون رد في الجولة الخامسة، لتتعقد حساباته نسبيًا مع اقتراب ختام دور المجموعات.