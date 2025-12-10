رد النجم الجزائري رياض محرز جناح النادي الأهلي، من سخرية الجماهير منه، بعدما رقد على الأرض خلال تدريبات فريقه، بالمعسكر المقام حاليًا بمقر النادي في جدة.
"كبر سني لكن لم أتحول لطفل!" .. رياض محرز يعلق بعد سخرية جمهور الأهلي من "فيديو التدريبات" واتهامه بضعف اللياقة
الأهلي يستعد لمواجهة الرجاء
يواصل الأهلي تحضيراته للمنافسات المقبلة بخوض مباراة ودية قوية أمام الرجاء البيضاوي المغربي، تُقام مساء الجمعة عند تمام الثامنة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي.
ويأمل المدرب ماتياس يايسله أن يشكل هذا اللقاء فرصة مثالية لرفع جاهزية لاعبيه قبل استئناف المشوارين المحلي والقاري.
ويركز يايسله خلال هذه الفترة على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمرحلة الحاسمة التي تنتظره، والتي تشمل الاستمرار في سباق دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى المواجهة القوية أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يجعل الودية المقبلة محطة مهمة في رسم ملامح الفريق قبل المواعيد الكبرى.
ماذا حدث؟
البداية كانت عندما تداول الجمهور لقطة فيديو، يظهر فيها رياض محرز وهو يرقد على الأرض، حيث كانت تظهر عليه علامات الإجهاد الشديد، وذلك خلال تدريبات الأهلي.
وقام أحد الحسابات المهتم بأخبار دوري روشن السعودي، بعرض اللقطة، وأشار خلالها إلى ضعف اللياقة البدنية للنجم الجزائري.
وعلق الحساب على الفيديو قائلًا: "أتابع منذ الأمس الكثير من التعليقات حول رقم 13.4 الذي ورد على لسان المذيع، غير أن المؤشرات تُظهر أن الرقم يتعلق بالمستوى الذي كان عليه اللاعب ميريح ديميرال، الذي كان في بداية اختباره البدني، ما يرجّح أن القيمة تعود إليه تحديداً".
وتابع: "من المهم التأكيد أن مثل هذه الاختبارات تُجرى في بيئة احترافية تماماً، ولا تمت بصلة للاختبارات التقليدية المتعارف عليها في المدارس أو المراحل السنية".
محرز يُنهي الجدل
محرز كان حريصّا على توضيح الأمر، حيث رد على سخرية الجماهير من المعلومات غير الدقيقة بشأن لياقته البدنية، والتي تم تداولها عبر الحسابات الجماهيرية.
ورد رياض عبر حسابه على منصة "إكس" على تلك المعلومات قائلًا: "شكرًا لكم، لكن ما جرى أمس لم يكن اختبار لياقة بدنية من الأساس، بل مجرد فحص بدني اعتيادي".
وأضاف: "للتوضيح، فإن رقم 13.4 لا يعبّر حتى عن معدل اللياقة البدنية الخاص بطفل، صحيح أنني تقدّمت في العمر، لكن من المفترض أن يتحلّى خبراء تويتر بقدرٍ أكبر من الجدية".
ليُنهي رياض محرز كل الجدل الذي أثير حول لياقته البدنية الضعيفة، بعد ظهوره في الفيديو وهو يرقد على الأرض بسبب الإرهاق الشديد في تدريبات الأهلي.
موسم الأهلي 2025-26
بدأ الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بروح مختلفة وحضور قوي أكد عودته إلى موقعه الطبيعي بين فرق الصف الأول، بعدما استهل مشواره بالتتويج بكأس السوبر السعودي. وجاء اللقب بعد مشوار مميز، بدأه بانتصار عريض على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم النهائي أمام النصر بركلات الترجيح، في مباراة أظهر خلالها الفريق انسجامًا فنيًا وذكاءً تكتيكيًا واضحًا تحت قيادة جهازه الفني.
ورغم البداية المُبشرة، إلا أن مسار الأهلي خلال الموسم اتسم بتذبذب واضح في النتائج؛ فالفريق يقدم عروضًا قوية في بعض اللقاءات، بينما يفقد نقاطًا مهمة في مواجهات كان يُتوقع أن يحسمها بسهولة، ما وضع علامات استفهام لدى الجماهير حول قدرة الفريق على الحفاظ على نسق ثابت.
وجاءت الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي بطولة كأس القارات للأندية لتزيد من حالة القلق، خصوصًا أنها حرمت النادي من فرصة تحقيق لقب دولي جديد. وفي المقابل، واصل الأهلي مشواره بنجاح في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي العربي والباطن، ثم تجاوز القادسية في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (3-3) وحُسمت بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا في نصف النهائي بانتظار مواجهة مرتقبة.
أما في دوري روشن السعودي، فقد نجح الأهلي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، آخرها الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، وقبله الانتصار المهم على الاتحاد بهدف رياض محرز. ورفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة.
ورغم أن الأهلي لم يتذوق الخسارة في الدوري حتى الآن، إلا أن تعادلاته مع الاتفاق والهلال والشباب والرياض أفقدته ثماني نقاط ثمينة، وجعلته أقرب للمنافسة على مقعد آسيوي أكثر من كونه مرشحًا جديًا للقب، ما لم يُحسن معالجة فترات التراجع خلال الجولات المقبلة.
وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، حامل اللقب، بدأ الفريق مشواره بقوة بعد فوز مقنع على ناساف كارشي (4-2)، لكنه اكتفى بالتعادل في الجولة الثانية أمام الدحيل (2-2). بعد ذلك، استعاد الأهلي عافيته بفوزين متتاليين على الغرافة برباعية نظيفة وعلى السد بنتيجة (2-1)، قبل أن يتعرض لصدمة غير متوقعة بالخسارة أمام الشارقة بهدف دون رد في الجولة الخامسة، لتتعقد حساباته نسبيًا مع اقتراب ختام دور المجموعات.