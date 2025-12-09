من تخريب سيارته إلى سقوطه في قبضة الشرطة! .. عندما تصبح "لندن المكروهة" نقطة حاسمة في مستقبل إيفان توني مع الأهلي

عندما يُقرر لاعب ما الانتقال من نادٍ إلى آخر، هُناك مجموعة من العوامل التي يضعها في الحُسبان؛ مثل اسم الفريق ومشروعه الرياضي، بالإضافة إلى دقائق اللعب التي سيتحصل عليها.

لكن أيضًا.. هُناك بعض اللاعبين يختارون ناديًا على حساب آخر؛ بسبب تفضيلهم للعيش في مدينة بعينها.

بمعنى.. إذا كان هُناك أكثر من نادٍ كبير يتنافس على لاعب ما مثلًا، وهذا النجم لا يُفضل فريق على آخر رياضيًا واقتصاديًا؛ فهُنا قد تلعب المدينة دورًا حاسمًا، في اختياره.

هذا بالطبع ليس مقياسًا على كل اللاعبين؛ ولكنه يحدث بالفعل في بعض الحالات، بعالم الساحرة المستديرة.

لذلك.. دعونا نقف عند حالة النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ والذي تضاربت الأنباء بشأن مستقبله، في الفترة الأخيرة.

تقارير عديدة أكدت أن توني يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ من أجل تعزيز فرصه في الانضمام إلى المنتخب الوطني، بالنسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

وحسب الصحف المحلية هُناك؛ تلقى مهاجم الفريق الأهلاوي عروضًا من أندية إنجليزية كبيرة للغاية، أبرزها تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.

وعلى النقيض تُشير تقارير أخرى، إلى أن إيفان توني سعيد مع النادي الأهلي؛ وبالتالي سوف يستكمل مشواره بقميص العملاق الجدّاوي، بشكلٍ طبيعي للغاية.