كشفت مصادر صحفية أوروبية عن شرط السعودية للتحرك للتعاقد مع محمد صلاح بعدما بات قريبًا من الرحيل عن ليفربول خلال بداية العام القادم أو عقب انتهاء الموسم الجاري، كما أكدت تلك المصادر أن الراتب الضخم لم يعد مطروحًا على الطاولة! فما القصة؟
"الراتب الضخم أصبح ماضيًا" .. السعودية تُحدد شرط التحرك للتعاقد مع محمد صلاح
انفجار صلاح ورد ليفربول
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.
وعقب التعادل 3-3، فجّر النجم المصري غضبه بتصريحات حادة، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ومؤكدًا أن العلاقة بينهما "غير موجودة"، مضيفًا أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، بعدما دعا والدته لحضور المباراة لتكون "وداعية".
وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، قدمت الكثير لهذا النادي، لكن يبدو أن هناك من يريد التخلص مني. لا أفهم لماذا لم تعد هناك علاقة مع المدرب، ولماذا أشعر بأنني أُلقى تحت الحافلة". وأضاف: "لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجله. تلقيت وعودًا الصيف الماضي ولم تُنفذ".
وفيما ألمح إلى إمكانية رحيله في يناير، رد المدرب سلوت بحزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع تجاوز القواعد، وقرر استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يوم أمس في ملعب سان سيرو وانتهت لصالح الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.
وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي: "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. إذا خرج لاعب بتصريحات كهذه، علينا أن نرد، وردنا واضح: هو ليس معنا الليلة ولن يسافر".
وأكد سلوت أن القرار تأديبي بحت بعد خرق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بوجود أي توتر قبل تلك التصريحات، وأن صلاح كان محترفًا في التدريبات حتى تلك الليلة.
وختم المدرب: "له الحق في شعوره، لكن ليس في مشاركة ذلك مع الإعلام. تحدثت معه اليوم وأبلغته بقراري فقط، لم يكن حوارًا طويلًا".
مستقبل صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تصريحات صلاح ثم رد سلوت وقرار ليفربول استبعاد النجم المصري من مواجهة دوري الأبطال أمام إنتر في إيطاليا جعلت الأغلب يُرجح عدم ظهور النجم المصري بقميص الريدز مجددًا، وقد ذهب البعض لإمكانية منحه الفرصة لتوديع الجمهور في مواجهة برايتون قبل التوجه لكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، حيث ستكون تلك مباراته الأخيرة مع الفريق.
صحيفة الرياضية السعودية كانت قد نقلت عن مصدر مقرب من صلاح قوله أن اجتماعًا حاسمًا سيجمع اللاعب مع مسؤولي ليفربول بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده مصر في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب في الـ21 من ديسمبر الجاري، حيث سيتم كشف كل الأوراق وتحديد مصير النجم المصري مع ناديه.
وأوضح المصدر ذاته للصحيفة السعودية ذائعة الصيت أن دوري روشن السعودي سيكون الوجهة الأقرب لصلاح حال قرر الاكتفاء برحلته مع ليفربول وخلع القميص الأحمر العريق.
صاحب الـ33 عامًا ارتبط منذ صيف 2023 بالانتقال للدوري السعودي، حيث حاول الاتحاد جاهدًا ضمه ذلك الصيف تزامنًا مع انطلاق ثورة الانتقالات في المسابقة وانتقال 75% من ملكية الأندية الأربعة الكبرى، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، إلى صندوق الاستثمار السعودي، لكنه لم ينجح بسبب رفض ليفربول التخلي عنه.
الأندية السعودية عادت لمحاولة إقناع صلاح باللعب في السعودية عند انتهاء عقده مع ليفربول الصيف الماضي، لكن اللاعب اختار البقاء وتجديد عقده حتى صيف 2027.
الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب لكن ليست الوحيدة المتاحة، بل هناك وجهات أخرى منها الدوري الأمريكي والبقاء في إنجلترا أو الرحيل لدوري أوروبي جديد، حيث سبق أن ارتبط بعدد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان وجلطة سراي وبايرن ميونخ.
شرط السعودية لضم صلاح
شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية كشفت النقاب عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مشيرة إلى أن المسؤولين في الدوري السعودي مازالوا حريصين على التعاقد مع النجم المصري لكن بشرط واضح.
كافي سوليكول، كبير المراسلين في سكاي سبورتس، أوضح خلال حديثه أن السعودية باتت تشترط على صلاح منح الموافقة الأكيدة والكاملة على اللعب في الدوري السعودي قبل البدء رسميًا في التحرك تجاه التعاقد معه والانخراط في المفاوضات مع ليفربول، خاصة أن عقده مستمر حتى صيف 2027.
وأضاف "الأندية السعودية لديها رغبة أكيدة في التعاقد مع محمد صلاح، لكنها بحاجة إلى إشارة واضحة من جانبه بأنه أصبح مستعدًا للانتقال إلى الملاعب السعودية. لقد تجاوزنا مرحلة تقديم الأندية السعودية لعروض ضخمة أمام الجميع، أعتقد أن الأمور يجب أن تتم حاليًا في هدوء وخلف الأبواب المغلقة".
أضاف "أضمن تمامًا انتقال محمد صلاح للدوري السعودي حال قدم ممثلوه موافقته التامة على تلك الخطوة للمسؤولين الكبار في الدوري السعودي، لكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن. هناك عدة أندية سعودية حاولت ضم اللاعب خلال السنوات القليلة الماضية لكنه كان دومًا يُوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة لأنه يرى نفسه قادرًا على مواصلة اللعب في أوروبا".
يُشار إلى أن الصحفي بن جاكوبس كان قد أشار مؤخرًا إلى أن أندية الهلال والقادسية ونيوم ترغب في التعاقد مع صلاح، فيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر هلالي قوله أن كل ما يُثار حول رغبة ناديه وتحركه لضم النجم المصري محض إشاعات.
الراتب الضخم أصبح ماضيًا!
كبير المراسلين لدى سكاي سبورتس تطرق إلى نقطة بالغة الأهمية في صفقة انتقال صلاح لأحد الأندية السعودية، وهي الراتب المقدم له! حيث أوضح جليًا أن الأرقام الضخمة أصبحت ماضيًا!
وأضاف "صلاح يُعد بالتأكيد صفقة مثالية للدوري السعودي، أخبرني بعد المسؤولين الكبار في السعودية أن لعب صلاح في السعودية سيكون بمثابة العودة إلى الوطن، هو يُمثل رمزًا عربيًا وإفريقيًا، ولذا انتقاله إلى دوري روشن لن يكون مهمًا للسعودية بل للعرب أجمعين".
تابع "مع هذا، فلا أعتقد أن الراتب المعروض سيكون ضخمًا، لأننا تجاوزنا بالفعل تلك المرحلة من تقديمهم أموالهم طائلة لضم اللاعب. أظن أن الشعور السائد في السعودية حاليًا حول التعاقد مع نجوم كرة القدم الأجانب هو وجوب امتلاك أولئك اللاعبين للرغبة في القدوم والعيش والعمل واللعب في السعودية، لن يتم إغراء اللاعبين بعقود ضخمة للقدوم، بل يجب أن تتوفر الرغبة لدى اللاعب نفسه، وهذا لأنهم يرون أن جودة الحياة في السعودية أفضل الآن من تلك في أوروبا".
وأتم حديثه بالتأكيد على أن صلاح يجب أن يمتلك زمام المبادرة والتقدم بالخطوة الأولى لإتمام تلك الصفقة، وذلك بإبداء استعداده الكامل للقدوم واللعب في الدوري السعودي.
محمد صلاح في 2025-2026
لعب صاحب الـ33 عامًا هذا الموسم 19 مباراة مع ليفربول في جميع بطولات الموسم، وقد سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.
صلاح جلس بديلًا أمام وست هام ثم سندرلاند وأخيرًا ليدز يونايتد، وقد انتهت المباراة الأولى بفوز الريدز بهدفين نظيفين، فيما سيطر التعادل على المواجهتين الأخيرتين، 1-1 و3-3 على الترتيب.