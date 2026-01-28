أخبار الاتحاد اليوم | موسى ديابي يضغط للانتقال إلى عملاق إيطاليا.. اقتراح "صفقة تبادلية" مع الهلال وجديد شراء النادي

فجّر الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مستقبل النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

دي مارزيو كشف عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، رغبة العملاق الإيطالي إنتر، في التعاقد مع ديابي؛ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

وأعلن دي مارزيو أن العملاق الإيطالي، الذي يعلم صعوبة الصفقة؛ اقترح على الاتحاد التعاقد مع ديابي، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الحالي، مع خيار الشراء في الصيف القادم.

وشدد الصحفي الإيطالي الشهير على أن النجم الفرنسي، يضغط بقوة على إدارة العميد الاتحادي؛ من أجل السماح له بالانتقال إلى إنتر، حيث يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية.

وأشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن إدارة الاتحاد من ناحيتها؛ لديها تردد كبير جدًا، في السماح برحيل موسى ديابي في الشتاء الحالي.

Getty/Goal