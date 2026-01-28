Goal.com
Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | موسى ديابي يضغط للانتقال إلى عملاق إيطاليا.. اقتراح "صفقة تبادلية" مع الهلال وجديد شراء النادي

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 28 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    مفاجأة.. موسى ديابي "يضغط" للانتقال إلى إنتر

    فجّر الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مستقبل النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    دي مارزيو كشف عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، رغبة العملاق الإيطالي إنتر، في التعاقد مع ديابي؛ قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وأعلن دي مارزيو أن العملاق الإيطالي، الذي يعلم صعوبة الصفقة؛ اقترح على الاتحاد التعاقد مع ديابي، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الحالي، مع خيار الشراء في الصيف القادم.

    وشدد الصحفي الإيطالي الشهير على أن النجم الفرنسي، يضغط بقوة على إدارة العميد الاتحادي؛ من أجل السماح له بالانتقال إلى إنتر، حيث يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية.

    وأشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن إدارة الاتحاد من ناحيتها؛ لديها تردد كبير جدًا، في السماح برحيل موسى ديابي في الشتاء الحالي.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • Al Ittihad v Al Orobah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مفاجأة عثمان ديمبيلي.. والاتحاد يقترح صفقة تبادلية مع الهلال

    السعودية تتفاوض مع ديمبيلي .. توقيت مثالي لصفقة تاريخية وهذا الفريق هو الأنسب لـ"المشاغب الفرنسي"

    الأمر لم يكن مجرد مزحة أو شائعات في الهواء، السعودية تطمح بالفعل لإجراء حملة موسعة للتعاقد مع لاعبين كبار من الطراز العالمي الصيف القادم، وهدفها الآن هو الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    لاعب الهلال يهدد بفسخ عقده .. والاتحاد يقدم حلًا آخر للزعيم نظير صفقة "العبود – كنو" التبادلية

    يسابق الهلال الزمن حاليًا لحسم مصير عدد من اللاعبين قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري في دوري روشن السعودي 2025-2026، والمحدد له الثاني من فبراير المقبل يومًا لإغلاق أبوابه.

  • Fahad Sindi Ittihad Fans Social gfx/ Goal Arabia

    الاتحاد بين مستجدات شراء النادي وجدل "ابنه العاق"

    تطورات مثيرة.. صراع ثلاثي لشراء الاتحاد و"مفاجأة عن أنمار الحائلي وأحمد كعكي"

    يعيش عملاق جدة الاتحاد واحدة من أسوأ فتراته حاليًا؛ وذلك رغم سيطرته المحلية الكبيرة، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    الاتحاد توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي؛ قبل أن تنهار نتائجه ومستواه الفني، في العام الرياضي الحالي.

    ابن الاتحاد "العاق" الذي ظلمه الجمهور صغيرًا وحاوطوه بـ"نظرية المؤامرة" كبيرًا .. نايف عسيري!

    هناك من يفضل مواجهة فريقه السابق بحثًا عن محاولة إثبات الذات وجعل مسؤوليه يندمون على التفريط به، وهناك من يقرر ألا يراهن على حالته النفسية في مثل تلك المواقف.. ونايف عسيري وضعه القدر في الطريق الأول، لكنه زاد الجدل جدلًا!.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 17 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

