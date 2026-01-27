Goal.com
تطورات مثيرة.. صراع ثلاثي لشراء الاتحاد و"مفاجأة عن أنمار الحائلي وأحمد كعكي"

يعيش عملاق جدة الاتحاد واحدة من أسوأ فتراته حاليًا؛ وذلك رغم سيطرته المحلية الكبيرة، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

الاتحاد توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي؛ قبل أن تنهار نتائجه ومستواه الفني، في العام الرياضي الحالي.

وتزامن تراجع العميد الفني؛ مع الأزمات الاقتصادية التي يُمر بها النادي حاليًا، وعدم قدرته على جلب صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    صراع ثلاثي لشراء نادي الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن تحركات؛ قد تنقذ نادي الاتحاد من الأزمات الاقتصادية، التي يُعاني منها مؤخرًا.

    البكيري أعلن تنافس 3 شركات كبرى؛ لشراء العميد الاتحادي في الفترة القادمة، ضمن خطة الخصخصة الكاملة.

    وحاليًا.. الاتحاد مثل الهلال والنصر والأهلي؛ مملوكًا لصندوق الاستثمارات السعودي بنسبة 75%، بينما الـ25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة السعودية.

    ذلك الأمر يجعل الاتحاد، كالثلاثي السعودي الكبير الآخر؛ لديه ميزانية محددة من صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات، من الممكن أن تنتهي في أي وقت.

    وبالفعل.. يُقال إن الميزانية المخصصة للاتحاد، انتهت أساسًا في فترات الميركاتو الماضية؛ وهو ما يجعله غير قادر على جلب صفقات جديدة، في الشتاء الحالي.

  • شركة أجنبية كبيرة من بين المهتمين بشراء الاتحاد!

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن الشركات الثلاث؛ التي تتنافس حاليًا لشراء نادي الاتحاد، ضمن خطة الخصخصة الكاملة.

    ورفض البكيري في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، الكشف عن أسماء الشركات الثلاث؛ مكتفيًا بالتأكيد على أن إحداهم شركة أجنبية ذو اسم كبير.

    وأضاف البكيري: "عندما يحين الوقت سأذكر اسم الشركات؛ لكن الآن يبدو الآمر تراجع نسبيًا، عكس ما يحدث مع نادي الهلال الذي اقترب من الخصخصة الكاملة".

    مفاجأة عن أنمار الحائلي وأحمد كعكي

    وأخيرًا.. فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص شخصيتين أخريتين؛ يحاولان شراء حصة من نادي الاتحاد، خلال الفترة القادمة.

    وعن ذلك يقو البكيري: "هُناك رئيس سابق للاتحاد ونائبه، تقدما بخطابات رسمية؛ لشراء حصة من أسهم الاتحاد".

    هُنا.. تدخل الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مقدم برنامج "ملاعب"؛ ليؤكد أن هذا الثنائي هما إنمار الحائلي وأحمد كعكي، رئيس الاتحاد السابق ونائبه على التوالي.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 17 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

