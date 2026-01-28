Goal.com
مباشر
Ousmane Dembele Ballon d'Or GFXGOAL
علي سمير

السعودية تتفاوض مع ديمبيلي .. توقيت مثالي لصفقة تاريخية وهذا الفريق هو الأنسب لـ"المشاغب الفرنسي"

طفرة جديدة منتظرة في دوري روشن السعودي الصيف المقبل

الأمر لم يكن مجرد مزحة أو شائعات في الهواء، السعودية تطمح بالفعل في إجراء حملة موسعة للتعاقد مع لاعبين كبار من الطراز العالمي الصيف القادم، وهدفها الآن هو عثمان ديمبيلي.

المرحلة الأولى من الاستثمارات الضخمة في دوري روشن السعودي أوشكت على الانتهاء، بعض النجوم يستعدون للمغادرة قريبًا مثل نجولو كانتي، والبعض الآخر يدرس الرحيل وعدم تجديد عقده وهناك من انخفض مستواه وأصبح أقل تأثيرًا.

ولذلك، قرر صندوق الاستثمار السعودي السير نحو طفرة جديدة ومرحلة أخرى لاستقطاب أهم المواهب في أوروبا، وديمبيلي يأتي كصفقة موازية لما حدث في 2023 بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وهو الانتقال صاحب الضجة الأكبر حتى الآن بالمسابقة..

ولكن لو كانت هذه الأنباء صحيحة، فهل ديمبيلي هو الخيار المناسب من أجل قيادة هذه الطفرة المنتظرة؟

  • Ousmane DembeleGetty

    أولًا .. كيف تسير عملية المفاوضات؟

    قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن شخصيات هامة في دوري روشن السعودي، استفسرت بالفعل عن جلب أحد أهم اللاعبين في العالم وهو عثمان ديمبيلي في صيف عام 2026.

    وتأتي هذه الأنباء بعد تربع ديمبيلي على عرش كرة القدم في العالم، بالحصول على الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست"، بعد ما قدمه مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

    الخطة بدأت بالفعل، وتم وضع حزمة مالية ضخمة لإغراء اللاعب بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى أحد كبار السعودية، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ديمبيلي لن يكون الصفقة الضخمة الوحيدة، ولكنه سيصبح واجهة لاستثمار واسع يستهدف أبرز النجوم في أوروبا، ولكن ما موقف اللاعب من هذه الفكرة؟

    أشارت "سكاي" إلى أن اللاعب لم يمنح السعودية أي شيء واضح حول قراره ورأيه الصريح في الأمر، بل أكد للمسوؤلين أنه يرفض تشتيت ذهنه في هذه المرحلة من الموسم، ويركز على المنافسة مع باريس سان جيرمان على دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، كما يفكر أيضًا في مشوار الديوك المنتظر في المونديال.

    • إعلان
  • Ousmane DembeleGetty

    السعودية وصلت في الوقت المناسب

    بالنظر إلى أفضل اللاعبين في العالم وأكثرهم قيمة، سنجد أن ديمبيلي هو الشخص المناسب الذي يجب استهدافه تمهيدًا لجلبه إلى دوري روشن السعودي، كما أنه "هدف منطقي وواقعي".

    بالتأكيد عندما يتم التفكير في اسم هجومي كبير، نفكر في لامين يامال وكيليان مبابي وإرلينج هالاند، ولكن هذه أسماء من المستحيل إخراجها من برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب.

    هناك فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، ولكن مشكلته الرئيسية كانت بتواجد تشابي ألونسو، وبعد رحيله عن الميرينجي قد تتغير الأمور تمامًا، ويقرر اللاعب البقاء وإغلاق الباب أمام السعودية تمامًا.

    الوضع التعاقدي لديمبيلي مع باريس يؤكد أن الأمور ممكنة، لأن الفرنسي يتبقى على عقده عامين ونصف، وهناك محادثات مبدئية من أجل إقناعه بالتجديد، ويبدو أنها لا تسير على ما يُرام في الوقت الحالي.

    ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي خرج بنفسه للتحذير بشكل غير مباشر، قائلًا إنه على كل لاعب تفهم هيكل الرواتب الذي تم اعتماده للاعبي الفريق.

    وقال رجل الأعمال القطري:"سياسة باريس تعتمد على سقف رواتب للاعبين، يجب على الجميع احترامه، النادي أهم من أي شخص".

    الرسالة واضحة إلى ديمبيلي، زمن الرواتب والمبالغ الضخمة التي دفعت لكيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار قد انتهى، وعلى الفرنسي ألا يحلم بالحصول على ما كان يتقاضاه أي منهم.

    النادي الفرنسي لا يهتم كثيرًا بحقيقة فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية، ولا يريد إحداث الفوضى داخل غرفة الملابس، لذلك تظهر السعودية كخيار مثالي له يحقق له ما يريد اقتصاديًا.

  • Ousmane Dembele Bradley BarcolaGetty Images

    ديمبيلي أنسب من فينيسيوس

    الجناح الفرنسي سيكمل 29 سنة في 15 مايو المقبل، وهذا يعني أن انتقاله إلى السعودية في هذا التوقيت، سيمنح دوري روشن نجمًا ساطعًا بالمرحلة الأفضل والأكثر توهجًا في مسيرته بسن مناسب.

    ديمبيلي يدرك جيدًا أنه ليس أمامه الكثير على القمة، لأن أي لاعب جناح عندما يتخطى عمره 30 سنة تقل سرعته ومرونته بشكل كبير، وقد ينخفض الطلب عليه في حالة البقاء بأوروبا.

    الميزة في التعاقد مع ديمبيلي، هي أنه سيصب كامل تركيزه على رحلته في السعودية، ولن يفكر كثيرًا في العودة إلى أوروبا مثلما حدث مع بعض اللاعبين الآخرين الذين تم التعاقد معهم.

    حصوله على الراتب الذي يريده والحزمة المالية المناسبة، سيجعله واجهة مثالية لدوري روشن في السنوات القادمة، كنجم حاصل على الكرة الذهبية مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

    نعم ديمبيلي يثير المشاكل وكان مشاغبًا لفترات، ودخل في خلافات مع برشلونة قبل التجديد، ولم يكن على وفاق مع لويس إنريكي الموسم الماضي، وقام الإسباني باستبعاده من الفريق، لكنه ليس أسوأ من فينيسيوس من حيث الالتزام أبدًا!

    فينيسيوس لاعب سريع الاشتعال وقابل للاستفزاز في لحظة، وربما لن يتحمل المناوشات التي تحدث في المدرجات السعودية، بينما يظهر ديمبيلي أكثر التزامًا وهدوءًا مما يجعله أكثر قابلية للنجاح والاستقرار بدوري روشن.

    البرازيلي عمره 25 سنة، ولو رحل إلى السعودية الآن "أمر وارد حتى مع قدوم ديمبيلي المحتمل" سيفكر في العودة لأوروبا لاحقًا، لأنه لا يزال أمامه بعض الأهداف التي يريد تحقيقها وعلى رأسها الكرة الذهبية، بينما حقق ديمبيلي كل ما يريده تقريبًا، دوري أبطال أوروبا وكرة ذهبية وكأس العالم.

  • DembeleGetty

    وأخيرًا .. إلى أن ينتقل ديمبيلي؟

    في الحقيقة، قدرات الفرنسي تؤهله للعب في أكثر من مكان، سواء الأهلي والاتحاد والهلال والنصر، جميعهم سيرحبون بفكرة انتقال أحد أهم اللاعبين في العالم إلى صفوفهم.

    ولكن مع معاناة الهلال الهجومية، وبالتحديد في مركز المهاجم الصريح، قد يصبح الزعيم بمثابة الوجهة المثالية لديمبيلي، خاصة وأن النادي يحتاج إلى لاعب من الفئة الأولى بعد رحيل نيمار الذي فشل وغادر النادي دون ترك بصمة.

    ديمبيلي تم توظيفه مؤخرًا في مركز المهاجم الصريح مع باريس سان جيرمان، وهو أمر يغري إنزاجي الذي يعاني من تخبط داروين نونيز وفشله في إحداث أي تأثير.

    المعدل التهديفي لديمبيلي سيرتفع دون أدنى شك مع الهلال، والعناصر المحيطة به ستمنحه المساعدة اللازمة للقيام بذلك، ولكن هذا لا يمنع أنه يناسب الاتحاد أيضًا.

    الفريق لطالما عانى من نقص الجودة بالمراكز الهجومية خاصة الجناح، وسبق أن استهدف التعاقد مع محمد صلاح أكثر من مرة، ولكن الدولي المصري رفض الفكرة من أجل البقاء في ليفربول.

    قدوم صلاح لا يزال قائمًا، ولكن ديمبيلي أفضل منه في هذه المرحلة من مسيرته، خاصة وأن المصري فقد الكثير من سرعته وتأثيره أمام المرمى بعد انهيار مستواه هذا الموسم.

    ولا يمكن استبعاد الأهلي أيضًا، نظرًا لتقدم جناحه الأيمن رياض محرز في العمر ووصوله إلى 34 سنة، والقلة الواضحة في نجوم الفئة الأولى بالفريق.

    النصر خيار متاح أيضًا، وقد يتحرك العالمي للجمع بين ديمبيلي وكريستيانو رونالدو بفريق واحد، وبجوارهما ساديو ماني والمتألق جواو فيليكس والفرنسي الآخر كينجسلي كومان، ولكنها احتمالية أضعف من كل ما سبق.

0