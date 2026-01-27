يسابق الهلال الزمن حاليًا لحسم مصير عدد من اللاعبين قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري في دوري روشن السعودي 2025-2026، والمحدد له الثاني من فبراير المقبل يومًا لإغلاق أبوابه.
لاعب الهلال يهدد بفسخ عقده .. والاتحاد يقدم حلًا آخر للزعيم نظير صفقة "العبود – كنو" التبادلية
جديد موقف عبدالله الحمدان
المهاجم السعودي عبدالله الحمدان واحد من اللاعبين الذين يمثلوا صداعًا حاليًا في رأس مسؤولي الزعيم، في ظل نهاية عقده في السادس من فبراير المقبل.
النادي العاصمي يرغب في تمديد عقد صاحب الـ26 عامًا، لكن الأخير يرفض الموافقة في ظل عرض عليه نفس مميزات عقده الحالي.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الحمدان يهدد بفسخ عقده مع الهلال من طرف واحد، إذا ما وافق مسؤولوه على رحيله قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الجاري.
وأوضحت الصحيفة نفسها أن النصر يتجه للدخول في مفاوضات مع الهلال لضم المهاجم السعودي، في ظل الاتفاق مع اللاعب نفسه على بنود التعاقد، إذ من المفترض أن يمتد عقده لأربعة مواسم ونصف.
جدير بالذكر أن مزاعم "الرياضية" هذه تخرج رغم نفي عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، رغبتهم في التعاقد مع عبدالله الحمدان.
- Getty Images Sport
مسيرة عبدالله الحمدان مع عالم الساحرة المستديرة
المهاجم الدولي عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.
وقبل الصعود للفريق الأول.. خاض الحمدان تجربة احترافية في الفئات السنية لنادي سبورتنج خيخون الإسباني؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.
وانتقل المهاجم الدولي إلى نادي الهلال نهائيًا، في صيف عام 2021؛ حيث لعب 144 مباراة رسمية مع الفريق الأول، منذ ذلك الوقت.
وسجل عبدالله الحمدان 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال المباريات الـ144 بقميص الزعيم الهلالي؛ إلى جانب التتوّيج بـ9 ألقاب رسمية، حتى الآن.
أبرز ألقاب الحمدان مع الهلال؛ هي دوري أبطال آسيا 2021، بالإضافة إلى ثلاثية الدوري السعودي للمحترفين.
جديد المفاوضات مع عبدالرحمن العبود
بالانتقال للحديث عن رغبة الهلال في التعاقد مع جناح الاتحاد عبدالرحمن العبود، الراغب في الرحيل في ظل عدم حصوله على فرصة مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو..
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى نادي الاتحاد لشراء عقد العبود خلال الشتاء الجاري مقابل 20 مليون ريال سعودي.
لكن المقابل المادي لا يرتقي لتطلعات النادي الجداوي، ويتجه لرفضه، في ظل تحديد 70 مليون ريال مقابل السماح لصاحب الـ30 عامًا بالرحيل.
لكن مسؤولو الاتحاد وضعوا حلًا آخر أمام الهلال، بحسب "الرياضية"، إذا رفض دفع 70 مليون ريال ألا وهو انتقال صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها العبود للزعيم ومحمد كنو إلى العميد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
- Getty Images Sport
مسيرة العبود مع الاتحاد
عبدالرحمن العبود كان قد انضم للنادي الجداوي في صيف 2019 قادمًا من الاتفاق مقابل 2.40 مليون يورو، قبل أن يعار له لمدة ستة أشهر في يناير 2024.
من وقتها، شارك الجناح السعودي في 151 مباراة مع النمور، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 22 آخرين.
فيما توج بلقبي الدوري السعودي، ولقب من كل من كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
فيما لم يظهر الموسم الجاري سوى في عشر مباريات فقط بمختلف البطولات، بواقع 219 دقيقة في ظل تهميش كونسيساو له.
وبشكل عام، دخل العبود في خلافات مع أكثر من مدير فني تعاقب على قيادة الاتحاد منهم البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على إثر أمور انضباطية في التدريبات.
إحدى تلك الخلافات أسفرت عن إعارته للاتفاق في يناير 2024، تلك التي كانت في فترة مارسيلو جاياردو.