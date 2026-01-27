لاعب الهلال يهدد بفسخ عقده .. والاتحاد يقدم حلًا آخر للزعيم نظير صفقة "العبود – كنو" التبادلية

المهاجم السعودي عبدالله الحمدان واحد من اللاعبين الذين يمثلوا صداعًا حاليًا في رأس مسؤولي الزعيم، في ظل نهاية عقده في السادس من فبراير المقبل.

النادي العاصمي يرغب في تمديد عقد صاحب الـ26 عامًا، لكن الأخير يرفض الموافقة في ظل عرض عليه نفس مميزات عقده الحالي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الحمدان يهدد بفسخ عقده مع الهلال من طرف واحد، إذا ما وافق مسؤولوه على رحيله قبل انتهاء الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن النصر يتجه للدخول في مفاوضات مع الهلال لضم المهاجم السعودي، في ظل الاتفاق مع اللاعب نفسه على بنود التعاقد، إذ من المفترض أن يمتد عقده لأربعة مواسم ونصف.

جدير بالذكر أن مزاعم "الرياضية" هذه تخرج رغم نفي عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، رغبتهم في التعاقد مع عبدالله الحمدان.