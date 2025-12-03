FBL-KSA-ITTIHAD-NASSRAFP
أحمد رفعت

أخبار الاتحاد اليوم | مطالبة "شرفية" لكونسيساو باستغلال التوقف لعودة النمور .. وحسم موقف كادش من التجديد

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    عضو شرف الاتحاد يطلب من كونسيساو استغلال التوقف للعودة

    دعا عضو شرف نادي الاتحاد، والمشرف السابق على الفئات السنية، محمد طلعت اللامي، الجهاز الفني بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو إلى استثمار فترة التوقف الحالية للمنافسات، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب فيفا 2025 بقطر، من أجل تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في مباريات الفريق الأخيرة، والعمل على رفع الجاهزية البدنية واللياقية للاعبين خلال معسكر الفريق المقبل في دبي، استعدادًا لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

    وأوضح اللامي في تصريحاته لصحيفة عكاظ أن فترة التوقف جاءت في وقت مثالي للاتحاد، مشيرًا إلى أن المدرب كونسيساو يحتاج هذا الوقت لوضع بصمته الفنية الكاملة وإعادة الفريق للطريق الصحيح، مؤكدًا ثقته الكبيرة بالجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى يليق بتاريخ العميد ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الآسيوية.

    كما ثمّن اللامي الدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير الاتحادية للفريق في جميع المباريات، مؤكّدًا أن هذا الالتفاف الجماهيري يُعد أحد أهم عوامل قوة الاتحاد.

    وتمنى استمرار هذا الحضور والدعم طوال الموسم، على أمل أن ينجح الفريق في التتويج بالبطولات المحلية والقارية ليكون موسمًا استثنائيًا لجماهير العميد.

    الاتحاد يتفق مع كادش على التجديد

    أنهت إدارة نادي الاتحاد كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد عقد نجم الفريق حسن كادش، بعد التوصل لاتفاق نهائي يضمن بقاءه داخل صفوف العميد خلال الفترة المقبلة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لرحيله بشكل نهائي عن النادي.

    وبحسب ما أوردته صحيفة اليوم، فإن إدارة الاتحاد حسمت ملف التجديد مع المدافع حسن كادش، استجابة لرغبة المدير الفني سيرجيو كونسيساو، الذي شدد على أهمية استمرار اللاعب ضمن مشروعه الفني للمواسم المقبلة، نظرًا لثقته الكبيرة في قدراته وإسهاماته الدفاعية.

    وأكدت المصادر أن خطوة التجديد جاءت بناءً على توصية مباشرة من كونسيساو، الذي يرى في كادش عنصرًا مهمًا ضمن منظومة الفريق، ما دفع الإدارة للتحرك سريعًا وإنهاء المفاوضات بنجاح.

    ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من انتصار الاتحاد على الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء، والذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مسيرته هذا الموسم.

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    وفي ظل تذبذب نتائج العميد في مسابقة دوري روشن السعودي، وتراجعه في سباق اللقب بعد مرور تسع جولات، بحلوله في المركز السابع بـ14 نقطة، بات كأس خادم الحرمين الشريفين هو أمل المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حجز النمور مقعدًا في نصف النهائي.

    وقبل ثلاث جولات على نهاية مرحلة الدوري، فإن الاتحاد يواصل القتال من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثامن في مجموعة الغرب، برصيد 6 نقاط.

    يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

    المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

    تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة المثيرة والاتحاد يسعى للحفاظ على اللقب.

    ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، وكان الاتحاد قد توج بنسخة الموسم الماضي 2024-2025.

