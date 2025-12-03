أخبار الاتحاد اليوم | مطالبة "شرفية" لكونسيساو باستغلال التوقف لعودة النمور .. وحسم موقف كادش من التجديد

دعا عضو شرف نادي الاتحاد، والمشرف السابق على الفئات السنية، محمد طلعت اللامي، الجهاز الفني بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو إلى استثمار فترة التوقف الحالية للمنافسات، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب فيفا 2025 بقطر، من أجل تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في مباريات الفريق الأخيرة، والعمل على رفع الجاهزية البدنية واللياقية للاعبين خلال معسكر الفريق المقبل في دبي، استعدادًا لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

وأوضح اللامي في تصريحاته لصحيفة عكاظ أن فترة التوقف جاءت في وقت مثالي للاتحاد، مشيرًا إلى أن المدرب كونسيساو يحتاج هذا الوقت لوضع بصمته الفنية الكاملة وإعادة الفريق للطريق الصحيح، مؤكدًا ثقته الكبيرة بالجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى يليق بتاريخ العميد ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات، سواء المحلية أو الآسيوية.

كما ثمّن اللامي الدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير الاتحادية للفريق في جميع المباريات، مؤكّدًا أن هذا الالتفاف الجماهيري يُعد أحد أهم عوامل قوة الاتحاد.

وتمنى استمرار هذا الحضور والدعم طوال الموسم، على أمل أن ينجح الفريق في التتويج بالبطولات المحلية والقارية ليكون موسمًا استثنائيًا لجماهير العميد.